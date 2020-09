Ljudi s 'jačim' bedrima i bokovima žive dulje, a znanstvenici otkrili koji dio tijela je najgori za debljanje

Posljednje otkriće znanstvenika vezano za mršavljenje, koje je objavljeno u The BMJ trajalo je 24 godine, a bazirano je na rezultatima čak 72 istraživanja i provedeno na više od 2,5 milijuna sudionika. Istraživali su koliko je rizično nakupljanje masnog tkiva na određenim dijelovima tijela poput bokova, bedara, trbuha, a otkrili su da je salo koje se nakuplja na trbuhu i oko struka opasno po život.



Jedan od autora, Tauseef Ahmad Khan s odjela za nutricionističke znanosti na Sveučilištu u Torontu rekao je: "Višak na trbuhu može dovesti do raznih bolesti, ali i do prerane smrti. Povezan je s visokim kolesterolom, krvnim tlakom, srčanim bolestima, dijabetesom i srčanim udarom." Zajedno sa svojim timom otkrio je da debljanje na drugim dijelovima tijela i nije toliko opasno, a rizik od smrti znatno je niži. Lakše rečeno, osobe koje imaju malo viška na bedrima i bokovima mogu duže živjeti jer masne naslage na tim dijelovima nisu opasne po život.

Uz ove savjete održite dobru liniju i nakon pedesete:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Ljudi bi definitivno više pažnje trebali posvetiti trbuhu i struku, a ne toliko brojkama koje vaga pokazuje ili indeksu tjelesne mase. Na struku najbolje možete vidjeti masno tkivo, a najbolje rješenje je tjelovježba i zdrava prehrana. Pokazalo se da je rizik od obolijevanja i smrti manji kada ljudi imaju 'jače' bokove i bedra", rekao je dr. Khan, prenosi The Sun.

Jesu li kokice zaista dobar izbor za mršavljenje ili bismo ih trebali izbjegavati?