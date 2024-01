Ljudi ju kritiziraju zbog neobičnog pramena kose: ‘Raste mi na čelu!’

Jedna žena je uzvratila kritikama trolova na internetu, koji su je osuđivali zbog jedinstvenog pramena kose koji joj raste iz čela. Naime, manekenka Rada, za koju se vjeruje da je iz Italije, na TikTok-u je objavila video kako bi objasnila zašto taj pramen nikada ne bi obrijala, iako okrutni ljudi to od nje zahtijevaju, piše The Sun.

Kako kaže, stalno ju ispituju o tankom komadu pramenova koji se nalazi malo ispod linije njezine kose - ali evo što je to zapravo. ''Ova kosa koju imam - to je madež. Rođena sam s kosom koja mi raste iz čela.''

Unatoč onome što bi neki ljudi rekli ili pomislili, ona je inzistirala na tome da je taj pramen počela voljeti i da ga se ne može riješiti. ''Neću to obrijati. Volim što je to tamo, pa se neću toga riješiti. Dakle, prestanite mi ostavljati te komentare", uzvratila je, dodajući da je na njezinim profilima na društvenim mrežama bilo puno 'mržnje'. ''Samo ne znam zašto vi mislite da je to tako neugodno, ne shvaćam.'' Pozirajući s bijelim džemperom i ponosno pokazujući neobičnu kosu, Rada je dodala: ''Mislim da je to jako lijepo i da sam sretnica što to imam. Ovo se ne viđa svaki dan i ja to volim."

Iako se mlada manekenka nije izjašnjavala o tome je li joj to smetalo u odrastanju i je li se morala nositi s nasilnicima, rekla je da se zbog raskošnog pramena kose osjeća "lijepom i jedinstvenom". Podijelivši kako je stilizirala pramenove, Rada je objasnila: ''Kad napravim konjski rep, stvarno ga volim ne uključiti tamo, samo ga pustim van. Ovako mi je jako slatko.''

Stotine korisnika koji su ju podržavali u komentarima su pisali lijepe stvari. "To te čini još privlačnijom," napisao je jedan korisnik. Netko se drugi složio, dodavši: ''Najbolji sloj za uokvirivanje lica! Volim tvoj stav.'' "To je doslovno ista kosa samo malo niže! Tako slatko, kao da si jednorog'', komentirala je treća osoba.

No, nisu svi bili puni podrške, a jedna je osoba savjetovala Radu da to makne. ''To je samo madež iz kojeg rastu dlačice .. ovo gotovo svi imaju, ali ovo je previše. Ja svoje uvijek režem.'' "Reži kosu ili ukloni laserom?", napisao je drugi. "Želim to iščupati", glasio je još jedan zlobni komentar.

