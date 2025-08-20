Ljetni hit u Varaždinu: Na Špancirfest dolazi Vindiland Vol. 2

Ovaj neodoljivi grad unutar grada stiže na Špancirfest od 22. do 31. kolovoza i nudi inovativan festivalski koncept pod generalnim pokroviteljstvom Vindije i Koke, koji će Špancirfestu 2025. dodati potpuno novu dimenziju zabave i doživljaja. Vindiland ove godine objedinjuje dječju radost, dnevni odmor ali i noćni provod – sve na jednoj lokaciji i s produženim radnim vremenom. Začetnica ovog koncepta, Leda Mravlinčić Maček, magistra urbanog dizajna i arhitekture s milanske akademije te diplomantica interijer dizajna iz Londona, ulijeva Varaždinu svježu energiju.
Vindiland Kids: Raj za najmlađe
Vindiland Kids zona prava je oaza za mališane – od Milky kutka s edukativnom kravicom i ovčicom koje će se moći musti baš poput pravih, Megabojanke koja pretvara zidove u golemo platno za slikanje, Toddler zone za najmlađe, pa sve do vodene Splash & Play avanture, uzbudljivog nogometnog Iso Sport Mini Cupa i Koko Playgrounda s cjelodnevnom igrom i druženjem s poznatim sportašima.
Vindi on the Beach: Opuštanje uz ljetne ritmove
Tijekom dana Vindiland Vol. 2 pretvara se u Vindi on the Beach chill oazu s crvenim pijeskom i Vindi Caffe posebnom ponudom napitaka poput Matcha Ice Latte, Teddy Coffee i raznovrsnih Vindiland koktela. Kada padne mrak, atmosfera prelazi u energičan noćni ritam, a za one koje glad iznenadi u bilo koje doba – tu je retro Cekin Diner 24/7, samoposlužni aparat s uvijek svježom ponudom Chicken Bucketa. Dodatnu snagu za zabavu osigurava Uragan Energy Station, a savršene Instagram trenutke jamče kulise poput In Vindiland Swing pointa – instalacije s velikom ljuljačkom i Cekin Cadillaca, koji će zasigurno zavladati društvenim mrežama.
Posebno uzbuđenje donosi Milk Night, 29. kolovoza kod Lančane kule, gdje će Plesni studio Vindi prirediti nezaboravnu večer plesa. Ova čarobna noć dodatno će začiniti Špancirfest, spajajući umjetnost, pokret i festivalsku energiju u jedinstven doživljaj.
Vindiland Vol. 2 možete istražiti od 22. do 31. Kolovoza u Varaždinu, na Špancirfestu.