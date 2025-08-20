Ljetni hit u Varaždinu: Na Špancirfest dolazi Vindiland Vol. 2

Ovaj neodoljivi grad unutar grada stiže na Špancirfest od 22. do 31. kolovoza i nudi inovativan festivalski koncept pod generalnim pokroviteljstvom Vindije i Koke, koji će Špancirfestu 2025. dodati potpuno novu dimenziju zabave i doživljaja. Vindiland ove godine objedinjuje dječju radost, dnevni odmor ali i noćni provod – sve na jednoj lokaciji i s produženim radnim vremenom. Začetnica ovog koncepta, Leda Mravlinčić Maček, magistra urbanog dizajna i arhitekture s milanske akademije te diplomantica interijer dizajna iz Londona, ulijeva Varaždinu svježu energiju.

Foto: Vindija

Vindiland Kids: Raj za najmlađe

Vindiland Kids zona prava je oaza za mališane – od Milky kutka s edukativnom kravicom i ovčicom koje će se moći musti baš poput pravih, Megabojanke koja pretvara zidove u golemo platno za slikanje, Toddler zone za najmlađe, pa sve do vodene Splash & Play avanture, uzbudljivog nogometnog Iso Sport Mini Cupa i Koko Playgrounda s cjelodnevnom igrom i druženjem s poznatim sportašima.

Foto: Vindija

Vindi on the Beach: Opuštanje uz ljetne ritmove

Tijekom dana Vindiland Vol. 2 pretvara se u Vindi on the Beach chill oazu s crvenim pijeskom i Vindi Caffe posebnom ponudom napitaka poput Matcha Ice Latte, Teddy Coffee i raznovrsnih Vindiland koktela. Kada padne mrak, atmosfera prelazi u energičan noćni ritam, a za one koje glad iznenadi u bilo koje doba – tu je retro Cekin Diner 24/7, samoposlužni aparat s uvijek svježom ponudom Chicken Bucketa. Dodatnu snagu za zabavu osigurava Uragan Energy Station, a savršene Instagram trenutke jamče kulise poput In Vindiland Swing pointa – instalacije s velikom ljuljačkom i Cekin Cadillaca, koji će zasigurno zavladati društvenim mrežama.

Foto: Vindija

Posebno uzbuđenje donosi Milk Night, 29. kolovoza kod Lančane kule, gdje će Plesni studio Vindi prirediti nezaboravnu večer plesa. Ova čarobna noć dodatno će začiniti Špancirfest, spajajući umjetnost, pokret i festivalsku energiju u jedinstven doživljaj.

Vindiland Vol. 2 možete istražiti od 22. do 31. Kolovoza u Varaždinu, na Špancirfestu.