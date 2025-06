Ležanje na trbuhu nije samo za bebe: Ova poza mogla bi vam spasiti vrat i leđa

Mnogi odrasli danas svakodnevno osjećaju bolove u vratu i leđima, što je često posljedica dugotrajnog sjedenja za računalom ili u uredu. Moderni način života, koji uključuje sate provedene u neprirodnim položajima, može ozbiljno utjecati na zdravlje kralježnice i mišića. Uz to, manjak kretanja i loše držanje dodatno pogoršavaju stanje, što dovodi do nelagode, ukočenosti i kroničnih bolova koji remete kvalitetu života. Ležanje na trbuhu postaje pravi hit na internetu, a poklonici tvrde da ležanje licem prema dolje pomaže u ispravljanju držanja tijela i borbi protiv suvremenog problema poznatog kao "tehnološki vrat".

"Tehnološki vrat je termin koji se koristi za opisivanje boli u vratu, ukočenosti i nelagode koja nastaje zbog dugotrajnog gledanja u elektroničke uređaje poput pametnih telefona, tableta ili prijenosnih računala", rekla je Caitlin Reid, klinička direktorica u Spear Physical Therapy. Često je to rezultat lošeg držanja, kada se glava naginje prema naprijed, a vrat mora podupirati njezinu težinu dulje vrijeme, a to nije lak zadatak, piše New York Post. "Za svaki centimetar nagiba vrata prema naprijed, vratnoj kralježnici se dodaje deset kilograma težine", objasnio je fizioterapet James Higgins.

Dodao je i da sve više pacijenata dolazi u njegovu ordinaciju sa simptomima "tehnološkog vrata", posebno ljudi koji rade u uredu. Osim zaspolenih ljudi, s "tehnološkim vratom" bore se i studenti. "Ako se ne riješi, 'tehnološki vrat' može dovesti do kronične boli u vratu, glavobolja, neravnoteže mišića, kompresije živaca i degeneracije diska", upozorila je Reid. Ako ste ikada proveli vrijeme s bebom, vjerojatno ste već vidjeli ovaj položaj na djelu. "Ležanje na trbuhu za dojenčad je ključna aktivnost koja podupire nekoliko važnih tjelesnih i kognitivnih razvojnih faza", objasnila je Reid.

To pomaže u jačanju mišića vrata, trupa i gornjeg dijela tijela, sprječava sindrom ravne glave te podržava koordinaciju ruku i očiju te motoričke sposobnosti. Za odrasle, ova poza služi upravo tome da ispravi loše držanje tijela. "Osoba treba istegnuti vrat i donji dio leđa, čime se poništava loš posturalni položaj savijenog vrata i donjeg dijela leđa. Ova promjena položaja smanjuje bol i donosi olakšanje zglobovima", objasnio je Higgins. No, ima li ta poza zaista učinak?

"Kao fizioterapeut, vidim vrijednost ove poze jer pomaže u ispravljanju položaja glave koja je nagnuta prema naprijed i zaobljenog držanja tijela, istežući prednji dio tijela, poboljšavajući ispruženje kralježnice i jačajući mišiće koji podupiru ramena i vrat", rekao je dr. Morgan Severe, ortopedski klinički stručnjak. Reid je rekla da čak i 10 minuta dnevno može pomoći u sprječavanju "tehnološkog vrata" i ublažiti bolove koji dolaze s tim.

"Ležanje na trbuhu može ublažiti bolove u vratu i donjem dijelu leđa kod pacijenata koji pate od posturalnih sindroma, istegnuća i ozljeda cervikalnog ili lumbalnog diska poput hernija i protruzija", rekao je Higgins. Iako se radi o lakoj "dostupnoj" vježbi, ona ipak nije za svakoga. Higgins je upozorio da ta vježba nije preporučljiva za osobe s dijagnozama cervikalne ili lumbalne stenoze, spondiloze i osteoartritisa. "U takvim slučajevima, pokreti koji uključuju istezanje najvjerojatnije bi mogli pogoršati njihove simptome", dodao je.

Reid je rekla da bi i drugi trebali biti oprezni, poput onih s ozbiljnim bolovima u leđima ili vratu, nedavnim operacijama trbuha ili srca, teškim problemima s disanjem i žena pri kraju trudnoće. "Važno je da se tijekom položaja osjećate ugodno i da ne uzrokuje bol, primjerice u donjem dijelu leđa. Ako uzrokuje, preporučujem razgovor s licenciranim zdravstvenim djelatnikom radi modifikacija", savjetovao je Severe.

Za izvođenje vježbe pronađite čvrsto mjesto poput poda ili prostirke za jogu te izbjegavajte mekane površine poput kreveta ili kauča. "Za pravilan položaj, legnite licem prema dolje na laktove. Pazite da su vam laktovi postavljeni točno ispod ramena. Gledajte ravno naprijed i opustite donji dio leđa", objasnio je Higgins. Počnite s pet do deset minuta u tom položaju i prekinite odmah ako osjetite oštru ili probadajuću bol u vratu, ramenima ili leđima, vrtoglavicu, poteškoće s disanjem, trnce ili utrnulost u rukama ili ako ne možete održavati pravilno držanje tijela.

Ako niste spremni leći na pod, postoji mnogo drugih vježbi koje možete isprobati da biste se riješili problema s "tehnološkim vratom". Razmislite o rotacijama vrata i ramena, kružnim pokretima rukama, sklekovima uz zid te joga položajima poput psa koji gleda dolje ili mačke i krave. "Kada pogrbimo ramena prema naprijed, tada će se i naš vrat nagnuti prema naprijed. Jačanjem mišića gornjeg dijela leđa/lopatice držimo ramena uvučenima, a zauzvrat naš vrat ostaje u neutralnom položaju bez boli", objasnio je Higgins.

Najvažniji dio svega je jednostavan, a to je kretanje. "U konačnici, naša tijela nisu dizajnirana da predugo ostanu u jednom položaju. Česte pauze za kretanje i promjene držanja tijekom dana, uz aktivni način života, ključne su za dugoročno zdravlje mišićno-koštanog sustava", zaključio je Severe.