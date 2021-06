Lana S. za pjesmu ‘Uzmi me’ predstavila potpuno drugačiji video spot

Predstavila se pjesmom ‘Naš svijet’, nastavila vrlo brzo s pjesmom ‘Sigurno u treću’, a sada je već došlo vrijeme za novu pjesmu, naziva ‘Uzmi me’.

Od kako je zakoračila u svoju samostalnu glazbenu priču, pjevačica Lana S. niže same pohvale, a to joj itekako daje veliki vjetar u leđa, kao i poticaj da publici predstavi sve na čemu je toliko predano i intenzivno radila.

Bez plana i kalkulacije, Lana S. osluškuje potrebe i želje svoje publike, koja svakim danom raste i broji sve više zainteresiranih za Laninu glazbu.

Tako je nakon dvije uspješne pjesme, na red došla nova.

Pjesma ‘Uzmi me’, nalazi se i na Laninom nedavno objavljenom albumu ‘Avantura’, a sama potpisuje tekst i glazbu, dok su joj se na aranžmanu pridružili Dragomir Herendić, Ivan Puž, Zoran Puljek.

– Pjesma “Uzmi me” govori o ljubavi, slobodi i bezbrižnosti, a inspiracija je bila maštanje o kraju pandemije te veselom i opuštenom ljetu. Igrali smo se vokalnim aranžmanima, a kroz kreaciju animiranog spota Josipa Dolovčaka željeli smo dočarati taj svijet. – rekla je Lana S.

I itekako su ga uspjeli dočarati!

Za ideju, priču i realizaciju ovog posve drugačijeg animiranog spota, zadužen je genijalni Josip Dolovčak.

Josip je završio Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, radio je u hrvatskoj game industriji (Ocean Media, Nanobit, Playrix Croatia).

Iznimno je uspješan u svom području i prepoznat od velikih klijenata koji su mu dale povjerenje.

– Pjesmu sam napisala u 5 minuta nakon jedne probe s dječjim zborom koji vodim u Američkoj školi gdje radim kao profesorica glazbene kulture i dramske umjetnosti. Radila sam im neke fora aranžmane s vokalima i odlučila sam da želim pokušati tako nešto i na svom albumu. Tema pjesme je svakako sloboda povodom kraja pandemije, ljubav i bezbrižnost, a spot moram posebno napomenuti jer sam oduševljena čarobnjakom Josipom Dolovčakom koji je sve skupa osmislio te iz nule sam napravio animaciju i priču. Naime, Josip je moj susjed, te su on i njegova draga bili uz mene tijekom cijele pandemije…. Odlazili smo u šetnje, pokazivala sam im svoje nove tekstove ili glazbu i često su dali svoj neki feedback. Kako se on bavi grafičkim dizajnom, došlo je do ideje da pokuša animirati jedan moj spot i evo dogodila se ova prekrasna, slatka, ljetna priča koju je crtao 5 mjeseci. – ispričala je Lana S.

Na vama ostaje samo da pogledate spot i uzmite si malo vremena ovo ljeto i uživajte u glazbi koju vam nudi Lana S.