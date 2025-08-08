Lako gube živce: Ovi horoskopski znakovi su najgori vozači
Horoskopski znakovi mogu nam puno toga reći o našim vještinama i osobinama, pa tako i kakav je netko kao vozač. Prema karakteristikama koje znakovi posjeduju, astrologija tvrdi da one mogu pokazati kakav je tko u prometu. Kako piše Pinkvilla, ova tri horoskopska znaka su najgori vozači.
Ovan: Ovan je vozač koji voli brzo voziti. Veoma je impulzivan i tvrdoglav pa ga je najbolje ne smetati tijekom vožnje. Ovan voli imati potpunu kontrolu nad cestom, ali uvijek će izgubiti živce ako mu nešto spriječi planove, poput gužve ili prometne nesreće.
Strijelac: Kao još jedan impulzivan vozač, Strijelac nikada ne može pogoditi prava skretanja. Također nikako ne može paralelno parkirati niti polako skretati. Veoma je nestrpljiv kao vozač, ali i kao putnik tijekom putovanja.
Rak: Nešto suprotno od Ovna i Strijelca, Rak je spor vozač koji voli biti izuzetno oprezan dok je na putu. Vjerojatno će mu trebati vječno da stigne do odredišta, a to može postati prilično naporno za suvozače.