Konobarica se iznenadila porukom gosta na računu: ‘Nema napojnice zbog nepristojnog postupka’

Konobarica je ostala šokirana nakon što joj je ljutiti gost, koja je jeo u restoranu u kojem je radila sa svojom suprugom, napisao ljutitu poruku na računu - i odbio joj dati napojnicu zbog 'nepristojnog' čina koji je navodno učinila. Konobarica, koja radi u SAD-u, poslužila je starijeg muškarca i njegovu suprugu, koji su "izgledali mlađe", a poruku ispisanu crnom olovkom pronašla je dok im je naplaćivala, piše Mirror.

Bijesni gost tvrdio je da joj je odbio dati napojnicu jer je konobarica pitala žele li podijeliti račun od 65,80 dolara. Na prednjoj strani računa je napisao: "Bez napojnice jer je bilo vrlo nepristojno pitati ženu i mene želimo li zasebne račune???" Prenoseći snimku računa na Reddit, konobarica je dodala: "Imao je hrabrosti ovo napisati mojom olovkom." Dodala je da se činilo da je muškarac u "kasnim 50-ima" ili "ranim 60-ima" - dok je njegova žena izgledala "mnogo mlađe".

Objava je dobila tisuće komentara - no mišljenja su bila podijeljena. Mnogi ljudi koji također rade kao konobari istaknuli su da osim ako mušterije ne traže da se račun podijeli, obično ih to ne pitaju. Međutim, anonimna žena je odgovorila: "Na mom poslu trebamo pitati jesu li to odvojeni računi, a ne pretpostavljati da su zajedno. Imali smo par i neka su djeca jednom došla jesti. Konobar je donio jedan račun i žena je bila izbezumljena jer je pretpostavio da su ona i muškarac još uvijek zajedno. Neprestano je pričala o tome kako to što izgledaju kao obitelj ne znači da dijele jedan račun. Zato to pitamo jer želimo spriječiti da se takva situacija ponovi."

Međutim, većina komentatora bila je na strani autora foruma. Jedna je osoba upitala: "Nije li standardna praksa pitati je li sve na jednom računu ili ne? To me doslovno pitaju svaki put kad sam s više od jedne odrasle osobe." Drugi je komentirao: " 'Haha, ne, vjenčani smo, jedan račun je u redu.'Je li to stvarno tako teško? U pitanju je ego", dok je treći korisnik dodao: "Ovo je nešto što je tako smiješno, Ne mogu vjerovati da uopće postoje takvi ljudi."

