Koliko ste redoviti? Neke dijelove automobila treba provjeravati jednom mjesečno!

Većinu sklopova na automobilu dovoljno je provjeravati jednom do dvaput godišnje za što je dovoljan redovan godišnji posjet mehaničaru koji u pravilu osim obavljanja redovnog servisa provjerava i druge dijelove automobila i redovan godišnji tehnički pregled. Ako želite provjeriti automobil i to besplatno probajte iskoristiti promotivne besplatne tehničke koje redovito organiziraju Stanice za tehnički pregled ili pojedini ovlašteni servisi. No, manje provjere koje bi trebale biti redovitije možete obaviti i sami, ali ako iz bilo kojeg razloga to ne želite odvezite auto na servis između dva servisna intervala.

Ulje u motoru i tlak u gumama provjerite jednom mjesečno

Osnovna provjera i jedna od najbitnijih je razina ulja u motoru. Razinu ulja u motoru, pogotovo kod starijih automobila koji učestalije troše ulje, provjerite barem jednom mjesečno, a dobro je imati naviku da razinu ulja provjeravate prilikom svakog točenja goriva. Dakako, razina ulja se provjerava kad je automobil ugašen barem pola sata. Provjera je jednostavna – potrebno je podignuti poklopac motora, otvoriti spremnik ulja i podignuti mjerač, obrisati ga i opet gurnuti unutra. Na mjeraču postoji oznaka koji je normalan nivo ulja, a ako se na mjeraču pokaže da ga je premalo, potrebno ga je dodati. Ako primjetite da često nedostaje ulja, a ulje ste mijenjali unutar intervala (najčešće svakih 15.000 km ili jednom godišnje, nešto ne valja i preporuka je otići kod mehaničara. Razinu ulja obvezno provjerite ako krećete na dulje putovanje.

Provjeravate li vi jednom mjesečno ulje, gume...? Ne. 44,00% +

Nisam ni znao/la da moram! 0,00% +

Ma ne, samo servis jednom godišnje. 4,00% +

Da, redovito! 48,00% +

Kad se nešto pokvari, onda reagiram! 4,00% +

Provjera tlaka u gumama je jedna od onih koja se također treba redovito obavljati jer čak i u idealnim uvjetima gume gube oko 0,069 bara po kvadratnom inču svaki mjesec, a taj broj raste s porastom temperature. Dakle, provjera se preporuča jednom mjesečno, a obavite je kad su gume hladne. Ako je potrebno, a to ćete znati prema podacima o preporučenim tlakom za vašu gumu u barima koje možete pronači u priručniku automobila, na bočnoj strani vrata ili na samim gumama. Ako gume nisu dovoljno napumpane smanjit će se performanse votzila i povećati potrošnja, a nije dobro ni ako je pritisak u gumi prevelik, dapače, to može biti opasno.

Provjerite i kvalitetu guma, otprilike ćete znati kad ih trebate mijenjati ovisno o tome kad ste ih prvi put namontirali, ali dulja putovanja znaju potrošiti gumu pa pogotovo nakon njih provjerite dubinu utora (prema zakonu mora imati najmanje dubinu profila od 1 mm, a zimi najmanje 4 mm). Ali, ne ćekajte da se sasvim istroše.

I ostale tekućine osim motornog ulja valja češće provjeravati. Ulje za kočnice, tekućina za vjetrobransko staklo (i metlice brisača koje su vrlo bitne za vidljivost), ulje servo upravljača treba redovito provjeravati. Gdje se nalaze i kako ih provjeriti možete pronači u priručniku automobila, a ako niste skloni tome, kao u današnje vrijeme većina vozača, preporuka je otići u servis ako u nešto sumnjate ili niste duže vrijeme bili na pregledu vozila ili servisu.

Što treba provjeriti 1-2 puta mjesečno

1. Tekućine automobila

2. Ulje u motoru

Barem jednom mjesečno ili , pogotovo kod starijih automobila, provjerite razinu ulja u motoru.

2. Tlak u gumama

3. Provjera raznih tekučina u vozilu (ulje za kočnice, ulje servo-upravljača, tekućina za vjetrobransko staklo

4. Provjera akumulatora

5. Provjera signalizacije (žaruljice svjetla, pokazivača smjera...)

Što treba provjeriti sezonski (dva puta godišnje)

1. Provjera kočionog sustava

2. Kontrola rashladne tekučine

3. Provjera klima-uređaja i filtara kabine

4. Provjera stanja ispušnog sustava

5. Provjera ovjesa i karoserije

Upoznajte prve žene članice Kravat pukovnije