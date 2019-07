Koji je najgori način na koji vas je netko ostavio? 'Moja obitelj i ja spalili smo njegove stvari'

Redtoria je pitala jedno vrlo jednostavno pitanje: "Koji je najgori način na koji vas je netko ostavio", a počeli su stizati najbizarniji odgovori. Od toga da su ljudi pisali o svojim srednjoškolskim ljubavima pa do odgovora kako je "jedini pristojan način da se prekine s nekime – smrt". Donosimo vam neke od najgorih prekida.

Ostavio me na rođendan

My high school boyfriend took me to the beach on my 15th birthday, gave me a necklace & flowers, said “we should break up” & left me to walk home alone 2 miles uphill



Then my friend who was dating his friend told me he’d been plotting to to dump me on my birthday for 4 months — Krisa (@NeonKrisa) June 26, 2019

"Moj dečko iz srednje škole odveo me na plažu za moj 15. rođendan, dao mi je ogrlicu i cvijeće te rekao: 'Trebali bismo prekinuti', a zatim me pustio da hodam sama kući više od tri kilometara. Poslije mi je prijateljica koja je bila u vezi s njegovim prijateljem rekla kako je prekid na rođendan isplanirao četiri mjeseca ranije."

"Obiteljski problemi"

Told me he just had too much family stuff going on. Both of us cried - I thought he meant his parents. Found out later his family was a wife and 5 kids... — csckirk (@csckirk) June 26, 2019

"Rekao mi je da trenutačno ima previše obiteljskih problema. Oboje smo plakali. Mislila sam da govori o svojim roditeljima. Poslije sam doznala da pod obitelj misli na svoju ženu i petero djece."

Prekid pozivom

Husband called me while I was at work and ended the marriage. I thought we were perfectly happy. — Arianna Christou (@AriannaChristou) June 27, 2019

"Suprug me nazvao dok sam bila na poslu i rekao da je naš brak gotov. Mislila sam da smo savršeno sretni."

Samo me izignorirao

Ghosted me after I told him I was worried that I was pregnant (I wasn’t). No biggie; he definitely (clearly) wasn’t my soulmate. — Sandi Borger (@BorgerSandi) June 27, 2019

"Prestao je komunicirati sa mnom kada sam mu rekla da sam možda trudna (što nisam bila). Nije važno. Definitivno nije bio moja srodna duša."

Prekid na Badnjak

xmas eve by email. me & my fam burned his shit in a pile on the lawn that night :D — Jordan (@JamTeezy) June 26, 2019

"Badnjak, preko e-maila. Ja i moja obitelj spalili smo njegove stvari na travnjaku"

Imao je ženu

My boyfriend of almost 2 years told me he had a wife — skepanie (currently being two cats) (@goodhairperson) June 29, 2019

"Moj dečko, s kojim sam bila dvije godine, rekao mi je da ima ženu."

Ostavio me pa sam ga morala voziti kući

We went out for lunch, then to the spot where we first kissed. He gave me a necklace with forget-me-nots in it and dumped me. Then I had to drive him home. — Sydney M 🧡🆗 (@poetmaybe3) June 26, 2019

"Otišli smo na ručak, a onda smo stali na mjesto gdje smo se prvi put poljubili. Dao mi je ogrlicu na kojoj je pisalo 'zaboravi me' i ostavio me. Onda sam ga morala voziti kući."

