Kako biste izbjegli mamurluk, važno je pripremiti organizam na alkohol - evo što sve treba učiniti

Navečer vam se čini kao odlična ideja ispijati s prijateljima alkohol, ali već sljedećeg jutra požalite. Glavobolja, mučnina, vrtoglavica... Ovi simptomi mogu vam potpuno upropastiti ostatak vikenda.



Prvo što stručnjaci preporučuju je dobra priprema tijela za izlazak. Pojedite konkretan obrok pun proteina i masti koji će zaštititi želudac od štetnih nuspojava alkohola. Odlična opcija su losos, avokado i orašasti plodovi. Također, pijte puno vode - i prije i za vrijeme izlaska. Nakon što se burna noć završila, bilo bi dobro pojesti porciju voća umjesto bureka, pizze i slične hrane.

Kada se drugi dan probudite i osjećate simptome, posegnite za čašom hladne kokosove vode koja će nadoknaditi kalij. Nakon toga odite pod tuš - tako ćete ubrzati cirkulaciju i alkohol će se brže preraditi. Pijte puno vode kroz cijeli dan



Iako vam možda nije do hrane, trebali biste nešto pojesti. Chia sjemenke pomoći će da izbacite toksine iz tijela, pa je odlična opcija puding od istih s dodatkom voća, prenosi The Sun.



Ovi trikovi, naravno, ne znače da možete pretjerivati u alkoholu i dovesti se do stanja opasnog po život.

Teško podnosite alkohol? Pomoću ovih trikova lakše ćete preživjeti svaki mamurluk!