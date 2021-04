Kada ste mamurni osjećate anksioznost? ‘Hangxiety’ zaista postoji, evo zašto se događa

Sophie Ward, Tiktokerica, objasnila je u jednom od videa kako je potpuno normalno da ljudi, kada su mamurni, osjećaju veliku anksioznost i tjeskobu, ali i zašto se to događa.



'Hangxiety' zaista postoji, kaže Sophie i otkriva kako do toga dolazi jer se događaju kemijske promjene u mozgu. "Ako ste se ikada osjećali tjeskobno kada ste mamurni, ne brinite, puno ljudi doživjelo je to. Kada pijete alkohol, kemikalije u mozgu su pogođene, najviše glutamat i gama-aminomaslačna kiselina."



Glutamat inače pokreće aktivnost mozga, a GAMA usporava - dok pijete alkohol stvara se, istovremeno, velika količina GAMA-e, a mala količina glutamata. To znači da mozak radi u slow motionu.

Sophie je objasnila i da taj osjećaj ne znači da ste učinili nešto loše večer prije već su se samo kemijski spojevi pomiješali i poremetili i zato idućeg dana dolazi do tjeskobe i anksioznosti.



"Ne, niste najgora osoba na svijetu, niste napravili gluposti večer prije i nitko vas ne mrzi. Malo ste u disbalansu i nadam se da će vam ova informacija pomoći u budućnosti."



Njezin video pogledao je velik broj ljudi, a mnogi su oduševljeni teorijom koju je objasnila, prenosi LADbible.

