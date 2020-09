Kada se dobro zabavljate vrijeme vam brzo prolazi? Novo istraživanje otkriva zašto je to tako

Od malih nogu svjesni smo da vrijeme jako brzo prolazi kada se zabavljamo i kada smo u ugodnom društvu. S druge strane, kada smo žalosni, pod stresom i kada je nešto dosadno čak i sat vremena čini se kao vječnost. Novo istraživanje koje su proveli znanstvenici na Sveučilištu Berkeley u Kaliforniji daje odgovor zašto je to tako.



Rezultati koji su objavljeni u Journal of Neuroscience objašnjavaju da se u dijelu mozga zvanom gyrus supramarginalis (ide od vrha prema stražnjem donjem dijelu) nalaze neuroni koji se umore kada su izloženi ponavljanju radnje i nekom naporu. Budući da ostatak neurona u mozgu nastavlja svoj posao, percepcija postaje iskrivljena i zato imamo drugačiji pojam o vremenu - čini nam se da ono sporije prolazi.

Istraživanje je promatralo snimku mozga 18 muškaraca i žena u dobi od 18 do 27 godina. Sudionicima je prvo pokazan sivi krug 30 puta, a nakon toga dobili su test projektivne tehnike, odnosno fotografiju na kojoj je neki neodređeni oblik, a oni moraju opisati što točno vide kako bi koristili maštu. Nakon svega dobili su jedno pitanje - u koju fotografiju su gledali dulje? Većina je kao odgovor navela sivi krug.



To pokazuje da je prikazivanje sivog kruga 30 puta dovelo do toga da su se neuroni sudionika umorili, pa su vjerojatno iskusili iskrivljenu percepciju o vremenu. Lakše objašnjeno, kada im je bilo dosadno činilo im se da vrijeme sporije prolazi, dok im se, kada su nešto morali objašnjavati i o tome razmišljati činilo da vrijeme brže prolazi, prenosi Metro.

