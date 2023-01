Kad si sretan zoveš njih: 'Od 365 dana u godini mi smo zadužene za one najradosnije!'

Kalup presvučen finom čokoladom, ispod nje sloj biskvita s nutellom i zatim nadjev od mljevenih oreo keksa i mini smarties bombončića pomiješan s malo mrvljenog biskvita i preliven s još jednim slojem čokolade. Ovako pripremljeni zimski sladoledi idu na nekoliko trenutaka u škrinju da se sve lijepo stisne i sačuva oblik. I na kraju postupak ukrašavanja. U blagdansko doba to su uglavnom poznati likovi – gingerbread man, smiješni sobovi, jelke, perlice...

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

Ako vam ovo zvuči primamljivo sigurni smo da ćete još više uživati u varijanti topivoj u vrućem mlijeku. Kalup presvučen čokoladom puni se kvalitetnim prahom za pripremu vruće čokolade i pravim kakaom te puno minijaturnih marshmallowa – sve preliveno još jednim slojem čokolade. I ova delicija ide kratko u zamrzivač, a onda na ukrašavanje zlatnim jestivim prahom ili nekom drugom divotom. Atraktivne poslastice na štapiću cure iz Sweet Cake's Lab radionice osmislile su da bi se malo zabavile i opustile, međutim, nije dugo trajalo da slatkači postanu pravi hit pa su tijekom ovih blagdana morale proizvesti više od 60 kutija. U jednu kutiju stanu 4 komada pa je lako izračunati koliko je malih sobova, jelkica, gingerbreada i ostalih slatkih ukrasa trebalo napraviti. Narudžbe su bile zatvorene već 13. prosinca (da znate za sljedeću godinu), ali ove su slastice pravi hit i na rođendanskim ili uredskim zabavama, kao dar za Valentinovo, godišnjicu... A ukrasi? Po vašoj želji! No, kao što smo već rekli, u Sweet Cake's Lab ne dolazi se samo po slatke zalogaje na štapiću. Uskoro će proslaviti punih 10 godina otkad je vlasnica Vedrana Jurčić proizvela i naplatila prvu tortu pod ovim brendom.

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

Kako je to izgledalo na početku?

Sa svojom malom slastičarskom manufakturom krenula sam 2014. godine. Zapravo sam prekvalificirana slastičarka koja je završila školu za dizajn odjeće, a silno sam željela biti profesorica likovne kulture. Kako nisam uspjela upisati željeni fakultet odlučila sam svoju kreativnost spojiti s ljubavi prema kolačima i već u 19. godini krenula sam na prekvalifikaciju za slastičarku. Bio je to pun pogodak jer sam bila vrlo mlada kad sam počela raditi. Prvo sam se zaposlila u poznatoj slastičarnici Cukeraj kao dekorater kolača, ali sam nakon nekog vremena odlučila okušati se kao poduzetnica. Prvih nekoliko torti napravila sam svojoj teti koja ih je posluživala na kućnim zabavama ili nosila prijateljima na poklon. Nije trebalo proći puno vremena da se ljudi zainteresiraju za moj rad, zapravo su svi poludjeli za mojim dekoracijama jer u to vrijeme nije na tržištu bilo puno slastičara koji su radili torte s poznatim likovima iz omiljenih dječjih bajki i crtića. Posao se počeo širiti, pročulo se za moj rad pa sam iz jednog malog prostora koji mi je ustupila mama preselila u ovaj veći i polako počela zapošljavati cure. Prvo jednu pa drugu... Sad nas je četiri i imamo pune ruke posla.

Vi ste pekli zanat u 'Cukeraju', Tamara i Hana u 'M&M' slatičarnici, sve su to poznata imena slatičarskog biznisa...

Istina, to su mjesta na kojima se grade dobri temelji. Tamara i Hana još su vrlo mlade djevojke. Tamara je išla u osnovnu školu s mojom kćeri i uvijek je na dječjim rođendanima govorila da će se baviti istim poslom kao teta Vedrana. Tako je i bilo! Školsku praksu odrađivala je u 'M&M' slastičarnici, a nakon škole je tamo neko vrijeme i radila i upoznala Hanu koja je došla na praksu. Kad je Tamara prešla u 'Sweet Cakes Lab' brzo smo zaključile da nam treba i Hana pa smo je pozvale da nam se pridruži. Tada je Hana još bila školarka pa je na razgovor došla s mamom i tatom.

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

Nedavno vam se pridružila i gospođa Ljiljana Bakula koja je dobar dio slastičarske karijere provela u glasovitoj slastičarnici 'Magnolija'?

Istina, naša Ljilja je u 'Magnoliji' jedno vrijeme bila jedini dekorater za torte. U ono najgore doba korone otišla je u mirovinu, ali nije tamo izdržala duže od dvije i pol godine. Doma je stalno nešto radila i na kraju se odlučila zaposliti u 'Sweet Cakes Labu' jer nas dvije se poznajemo godinama. Ljiljin suprug radio je za tvrtku s kojom sam surađivala i često mi je pokazivao fotografije Ljiljinih radova tako da sam je u nekoliko navrata pokušala 'vrbovati'. Tajming tada nije bio dobar jer je Ljilja u to vrijeme taman prešla u 'Magnoliju' što je za svakog dekoratera slastica izazov koji se ne propušta. Ljilja je prava majstorica svog posla, prošla je bezbroj edukacija, stalno se informira o novim trendovima, ona je prava umjetnica koja čuda radi od vafer papira, šećerne mase...

Foto: Privatni arhiv

Vaš glavni posao su svadbene torte? Koji su trendovi među mladencima i kad kreće prava ludnica?

Ajmo reći da sada vlada jedno kratko zatišje pred buru kada smo više posvećeni rođendanima, godišnjicama, korporativnim slavljima... A kad su svadbene torte u pitanju, prava sezona traje od prvog vikenda nakon uskrsnog ponedjeljka sve do do kraja listopada. U tom periodu se ne gasimo. Zadnjih nekoliko godina nakon pandemije totalna je ludnica, svadbe su znale biti i ponedjeljkom, utorkom, a vikendom smo radile torte za 12 vjenčanja.

A trendovi?

Mladenke sve više naručuju bijelu tortu, ali personaliziranu s inicijalima i sličnim detaljima. Vole i da se cvijeće koje s cvjećarkom odaberu kao dekoraciju u prostoru ponavlja na torti. Sve su veći hit svjetleće torte s lampicama između katova koje su dobro skrivene... Zna biti i ludih torti kao, na primjer, ako mladenci obožavaju neku video igricu oni naruče lijepu, elegantno ukrašenu tortu i na nju 'puknu' logotip igrice. Pravi su hit i 'fejk' torte na 6-7 katova na kojima je je samo gornji kat pravi. To je zato da bi mladenci imali fotografiju rezanja torte. Naravno, za goste napravimo veliku pravokutnu tortu koju konobari režu i poslužuju gostima.

Čemu te 'fejk' torte?

To vam više ni na ovim našim prostorima nije nikakva novost, a uglavnom se radi zato da bi se gostima mogle poslužiti ukusne i lagane torte poput ledenog vjetra, prhke torte od lješnjaka ili druge voćne torte koje nisu dovoljno čvrste da biste od njih mogli napraviti konstrukciju na 6-7 katova s raskošnom dekroacijom. Da bi nešto držalo 7 katova mora biti puno biskvita i čvrste kreme, a ljudi vole jesti lagane torte. Tko god da se sjetio lažnih torti super se to sjetio! Vani postoje ljudi koji uopće ne rade jestive torte nego imaju u ponudi 30 lažnih torti i njih iznajmljuju. Na njima je samo jedna kriška torte prava, ona koju mladenci prerežu i izvade na tanjur. Kod nas još nije došlo do toga, mi još uvijek radimo jedan cijeli kat od jestivih materijala. Ono na što još uvijek ne pristajemo jest da mladencima iznajmimo lažnu tortu, a da im netko drugi radi tortu za goste. Ne želim da me povezuju s nekim tko eventualno neće napraviti tortu na nivou koji ja želim održati.

Foto: Privatni album

Gospođo Ljiljana, mogu li ovako raskošne torte biti i prave?

Naravno, sve se ovo cvijeće može napaviti i od šećerne paste, vafer papira... Torta može izgledati spektakularno i biti od vrha do dna jestiva, ali za to ćete trebati izdvojiti veću količinu novca i javiti se na vrijeme. Ako torta ima puno katova morat ćete napraviti kompromis s okusima, voćni mogu ići samo na vrh. Radite li ručno svaku jestivu ružu to je proces koji traje jako dugo. Radila sam dekoracije za takve torte za brojne poznate Hrvate, ali i bogate Ruse koji bi naručili tortu sa svoje jahte. O cijenama bolje da ne govorimo! Sve se može, ali trebate biti spremni platiti.

Kaže Vedrana da spremate vlastiti ciklus radionica na temu slastičarskih dekoracija. Jesu li namijenjene isključivo profesionalcima?

Bit će namijenjene svima koji vole ovaj posao i žele se njime baviti. I ja sam provela 10 godina u bankarskom biznisu prije nego sam odlučila ostaviti tablice i baviti se kolačima. Sama se cijeli svoj radni vijek educiram i znam koliko je to važno tako da se iznimno veselim Vedraninoj inicijativi da napokon pokrenemo ovaj ciklus radionica.

Tko su pravi majstori dekoracija? U kome pronalazite uzor?

Na tom su polju jako napredni Rusi, oni stvarno stvaraju čuda. Otkad je počeo rat pali su u drugi plan. Amerikanci imaju divne torte, ali većinom rade s kalupima. Englezi su vrhunski majstori u dekoriranju i također rade čuda...

Da vam netko ponudi da radite tortu za kraljevsku obitelj, znate li što biste napravile?

Hahaha, oni bi vjerojatno došli s gotovom skicom na kojoj je točno naznačeno koliko puta i na kojim mjestima se trebaju ponavljati grbovi i slične insignije kraljevske obitelji. Radije se ne bismo u to upuštale. Royal icing da, ali royal cake ne! Barem zasad je tako.

Sad ste na kolektivnom odmoru?

Od Badnjaka do polovice siječnja i onda kreće posao. Dva-tri mjeseca malo laganije dok ne krene sezona vjenčanja. To malo zatišje pred buru uvijek iskoristimo za nove modele 'fejk' svadbenih torti.

Dakle, u slastičarstvu ne cvatu samo šećerne ruže?

Slastičarstvo je struka u kojoj sigurno nećeš biti bez posla. Naporan je posao ako ga pošterno radite, ako želiš da tvoji kupci budu sretni i zadovoljni. Ima nas jako puno na tržištu. U ovom trenutku uz sve slastičarske obrte koji postoje kod nas, barem 3000 žena rade torte 'na crno' i svaka od njih ima jako puno posla.

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell