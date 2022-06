'Još uvijek se osjećam krivo jer sam imala aferu, što ako to opet napravim?'

– Prijašnja greška me proganja godinama kasnije i ne znam kako da je prebolim. Kad sam imala 19 godina, napila sam se i imala vezu za jednu noć s dečkom moje prijateljice. Nikad si to nisam oprostila – napisala je jedna žena za The Sun.

Sada ima 41 godinu i udana je za muškarca od 43 godine. U posljednje vrijeme osjeća se jako tjeskobno i pod stresom. Noću leži budna, uvjerena da će prevariti svog muža, iako nikad nije varala ni njega ni bilo koga drugog.

– Svatko ponekad griješi. To je način na koji učimo, posebno kada su u pitanju odnosi. Međutim, kažnjavate sebe za ono što se dogodilo prije više od dva desetljeća i time se definirate. Morate naučiti oprostiti sebi i pronaći načine da se nosite sa stresom. Ako kognitivno bihevioralna terapija nije za vas, razmislite o drugačijoj vrsti tretmana razgovora – odgovorila je Deidre.

