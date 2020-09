Jeste li znali što sve možete očistiti s octom? Isprobajte trikove koji će otopiti masnoću i ukloniti prljavštinu

Višenamjenska sredstva za čišćenje su praktična jer su upotrebljiva na mnogim različitim površinama. No iako su učinkoviti, neki nisu baš zdravi ili ekološki prihvatljivi. Ocat, s druge strane, nije toksičan i ekološki je prihvatljiv, što ga čini vrhunskim višenamjenskim rješenjem za čišćenje, prenosi Healthline. Izvrstan je za čišćenje i dezinfekciju, jer je napravljen od octene kiseline. Octena kiselina je bezbojni organski spoj koji daje kiselkasti okus i miris. Također je sastojak nekih kućanskih sredstava za čišćenje. Octena kiselina toliko je snažna da može otopiti mineralne naslage, prljavštinu i masnoću. Također je dovoljno jak da ubija bakterije. Evo što sve možete očistiti octom:

1. Staklo

Od octa napravite vlastiti čistač stakla. Kombinirajte jedan dio vode s dva dijela octa u boci s raspršivačem. Nanesite otopinu na staklene površine i obrišite je da biste postigli završni sloj.

2. Kuhinjske površine

Budući da je ocat prirodno dezinfekcijsko sredstvo, on može očistiti i dezinficirati podloge nakon pripreme hrane. Za tvrdokorne mrlje dodajte nekoliko kapi deterdženta za pranje suđa u jedan dio vode i dva dijela octa. Ocat također može ukloniti mirise s radnih ploča, ali ga se ne smije koristiti na granitu ili mramoru. Ocat također može odvratiti mrave koji dolaze na radne površine u potrazi za ostacima hrane.

3. Slavine

Kombinirajte 2 žličice octa i 1 žličicu soli kako biste uklonili naslage kalcija na slavinama i uređajima. Ovo rješenje također može ukloniti mrlje od tvrde vode s tuševa.

4. Tuševi i kade

Ostatak šampona i plijesan mogu biti izazovni za uklanjanje. Nerazrijeđeni bijeli ocat prskajte po zidovima kade i tuša. Pustite da ocat odstoji nekoliko minuta, a zatim ga ribajte i isperite. Ili kombinirajte sodu bikarbonu i ocat kako biste stvorili pastu i očistili tvrdokornu prljavštinu.

5. Zahod

U zahod ulijte 2 do 3 šalice nerazrijeđenog octa i ostavite da odstoji do 3 sata. Ribajte toaletnom četkom i isperite. To pomaže eliminirati naslage oko zahoda.

6. Podovi

Ocat je također odlično sredstvo za čišćenje poda, ali samo na određenim vrstama poda. Ne biste trebali koristiti ocat na podovima od tvrdog drva, jer on može otopiti završni sloj i ostaviti vodene tragove. Međutim, ocat možete koristiti na linoleumu bez voska. Na 1/2 litre vode dodajte 1/2 šalice octa. Da biste očistili keramičke pločice, dodajte 1/2 šalice octa u 4 litre vode.

7. Perilica posuđa

Da biste se očistili perilicu posuđa, dodajte 1 šalicu octa u odjeljak za ispiranje i pustite perilicu da radi čitav ciklus.

8. Uređaji

Da biste uklonili mirise iz mikrovalne pećnice, stavite posudu koja sadrži 1/4 šalice octa i 1 šalicu vode u mikrovalnu pećnicu i zagrijte nekoliko minuta. Ovo rješenje također može otpustiti sve tvrdokorne mrlje. Ocat je također izvrstan za čišćenje unutarnje i vanjske strane uređaja, uključujući nehrđajući čelik. Pomiješajte jednake dijelove octa i vode u boci s raspršivačem, a zatim pošpricajte uređaje. Otopinu obrišite čistom krpom od mikrovlakana.

9. Rublje

Destilirani bijeli ocat također je izvrstan izbor za uklanjanje mirisa i mrlja na tkanini. Nemojte koristiti tamni ocat jer biste mogli zaprljati odjeću. Dodajte 1 šalicu octa u ciklus pranja.

Video o pravilnom cijeđenu tjestenine izazvao burnu raspravu: