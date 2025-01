Jeste li stalno naduti nakon obroka? Isprobajte ovaj napitak i riješite se problema

Nekima se to događa čak i kada ne pretjeraju s hranom. No, Laura Parada, nutricionistica, predlaže da isprobate čaj od hibiskusa, prenosi Glamour. "Ova crvena cvjetnica s ljekovitim svojstvima poznata je kao Hibiscus sabdariffa," kaže Laura Parada, stručnjakinja i autorica knjige Što nas motivira da jedemo na ovaj način? "Podrijetlom je iz Afrike, no danas se uzgaja u mnogim dijelovima svijeta. Čaj od hibiskusa obično se pije topao ili hladan, a mnoge ga kulture koriste kao lijek za smirivanje živčanih poremećaja, nesanicu, blaže srčane probleme, smanjenje upale, ubrzavanje metabolizma i snižavanje krvnog tlaka."

"Voćne kiseline prisutne u ovom cvijetu mogu djelovati kao laksativ," kaže nutricionistica. "Uz probavni učinak, može pomoći u borbi protiv žgaravice, želučanih grčeva, gastroenteritisa i plinova." Dodaje kako se ponekad preporučuje i za snižavanje krvnog tlaka, smanjenje razine šećera u krvi i tjelesne masnoće te za poboljšanje funkcije bubrega. Što se tiče ljekovitih svojstava, Parada ističe: "Hibiskus je bogat željezom i vitaminom C, mineralima i antioksidansima poput polifenola." To ga čini izvrsnim dodatkom uz obroke ili nakon njih. "Antioksidativna svojstva hibiskusa štite od agresije slobodnih radikala, nestabilnih atoma u tijelu koji mogu oštetiti stanice, uzrokujući bolesti i ubrzavajući starenje," kaže Parada.

Parada savjetuje piti čaj, topao ili hladan, nakon obroka kako biste iskoristili njegove probavne prednosti. Možete kupiti gotove vrećice čaja s osušenim cvjetovima hibiskusa i preliti ih kipućom vodom za topli napitak. Ako ga kombinirate s đumbirom i malo limuna, dobit ćete savršen protuupalni koktel. Naravno, kako Parada napominje, "ne preporučuje se piti više od dvije šalice dnevno." Također, iako se biljka smatra sigurnom u obliku čaja, Parada kaže da nije preporučljiva za djecu, trudnice, dojilje ili osobe prije ili nakon operacije.

