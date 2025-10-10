Jeste li spremni 30 dana odreći se brze hrane? Evo što će se u tom slučaju dogoditi s vašim tijelom

Zanimljiva simulacija je otkrila što se događa s tijelom ako prestanete jesti brzu hranu samo 30 dana. Svi znamo da izbacivanje šećera donosi brojne dobrobiti, ali što ako se posebno odreknemo hrane s puno masti, soli ili šećera? Biti bez burgera, pizza, krafni i sličnog cijeli mjesec za mnoge predstavlja težak izazov, piše Lad Bible. Istraživanje YouGova iz 2022. pokazalo je da gotovo polovica Britanaca jede brzu hranu jednom tjedno, njih sedam posto svakodnevno poseže za njom, a ovisnost u hrani nije nepoznanica ni u drugim dijelovima svijeta.

Pa isplati li se krenuti na post od brze hrane i što se događa s tijelom u tom razdoblju? Čini se da su ljudi spremniji nego ikad isprobati drastične dijete radi mršavljenja ili jačanja mišića. Ako biste potpuno izbacili 'cheat mealove' na mjesec dana, rezultati bi vas mogli iznenaditi.

Prema simulaciji kanala GrowFit Health, osjećaji se javljaju u fazama. Dani 1–3: Pojavljuju se snažne žudnje jer tijelo osjeća gubitak šećera, soli i aditiva. Mogu se javiti umor i glavobolje zbog simptoma odvikavanja. Dani 4–7: Tijelo počinje dobivati više energije i osjećaj tromosti popušta. Osjećate se 'lakše', a ovisničke navike vezane uz junk food postupno slabe. Stručnjaci objašnjavaju da kombinacija masti i šećera snažno potiče centre nagrađivanja u mozgu, slično drogama.

Dani 7–14: Koža se počinje čistiti, a probava se znatno poboljšava. Osjećaj nadutosti nakon jela nestaje. Dani 15–20: Spavanje postaje kvalitetnije, raspoloženje stabilnije, a okusni pupoljci osjetljiviji. Voće može djelovati slađe nego prije. Dani 21–30: Dolazi do veće koncentracije i stalne razine energije kroz dan. Mnogi izgube i nekoliko kilograma, čak i bez posebnog plana.

Ovaj prikaz potvrđuje ono što cijelo vrijeme tvrde zdravstveni stručnjaci: zdrava i uravnotežena prehrana uvijek je najbolji put da se osjećate najbolje.