Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 145
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
ČUDESNA PROMJENA

Jeste li spremni 30 dana odreći se brze hrane? Evo što će se u tom slučaju dogoditi s vašim tijelom

Shutterstock
VL
Autor
Slavica Trgovac Martan
10.10.2025.
u 14:30

Čini se da su ljudi spremniji nego ikad isprobati drastične dijete radi mršavljenja ili jačanja mišića, a ako biste potpuno izbacili 'cheat mealove' na mjesec dana, rezultati bi vas mogli iznenaditi

Zanimljiva simulacija je otkrila što se događa s tijelom ako prestanete jesti brzu hranu samo 30 dana. Svi znamo da izbacivanje šećera donosi brojne dobrobiti, ali što ako se posebno odreknemo hrane s puno masti, soli ili šećera? Biti bez burgera, pizza, krafni i sličnog cijeli mjesec za mnoge predstavlja težak izazov, piše Lad Bible. Istraživanje YouGova iz 2022. pokazalo je da gotovo polovica Britanaca jede brzu hranu jednom tjedno, njih sedam posto svakodnevno poseže za njom, a ovisnost u hrani nije nepoznanica ni u drugim dijelovima svijeta.

Pa isplati li se krenuti na post od brze hrane i što se događa s tijelom u tom razdoblju? Čini se da su ljudi spremniji nego ikad isprobati drastične dijete radi mršavljenja ili jačanja mišića. Ako biste potpuno izbacili 'cheat mealove' na mjesec dana, rezultati bi vas mogli iznenaditi.

Prema simulaciji kanala GrowFit Health, osjećaji se javljaju u fazama. Dani 1–3: Pojavljuju se snažne žudnje jer tijelo osjeća gubitak šećera, soli i aditiva. Mogu se javiti umor i glavobolje zbog simptoma odvikavanja. Dani 4–7: Tijelo počinje dobivati više energije i osjećaj tromosti popušta. Osjećate se 'lakše', a ovisničke navike vezane uz junk food postupno slabe. Stručnjaci objašnjavaju da kombinacija masti i šećera snažno potiče centre nagrađivanja u mozgu, slično drogama.

Dani 7–14: Koža se počinje čistiti, a probava se znatno poboljšava. Osjećaj nadutosti nakon jela nestaje. Dani 15–20: Spavanje postaje kvalitetnije, raspoloženje stabilnije, a okusni pupoljci osjetljiviji. Voće može djelovati slađe nego prije. Dani 21–30: Dolazi do veće koncentracije i stalne razine energije kroz dan. Mnogi izgube i nekoliko kilograma, čak i bez posebnog plana.

Ovaj prikaz potvrđuje ono što cijelo vrijeme tvrde zdravstveni stručnjaci: zdrava i uravnotežena prehrana uvijek je najbolji put da se osjećate najbolje.

Otkrijte sve čari jesenskog povrtnjaka: Idealno je vrijeme za sjetvu ovih 7 vrsta povrća
1/8
Ključne riječi
prehrana post brza hrana dijeta

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još