Jela su isključivo od lososa koji dolazi iz Škotske, a sami ga obrađujemo i dimimo

Nedaleko od Doma sportova u Zagrebu desetljećima je stajao hotel Panorama koji je nedavno postao Zonar Zagreb. Riječ je o dosta originalnom viđenju hotelijerstva i gastronomije. I ta rečenica iz službenih objava nije pretjerana jer u kratko vrijeme Zonar Zagreb doista je postao hotel u kome se održavaju sva bitnija događanja. Ne sjećamo se da je Zagreb imao ovakvo mjesto koje ne funkcionira samo za goste hotela već i za sve koji traže zabavu u kvalitetnom prostoru, uz kvalitetnu ponudu pića s adekvatnim zalogajima. Ljetos je Zonar Zagreb postao poznat po bazenu na svojem krovu na kojem se gotovo svake tople večeri događao neki tulum. No i po danu je Zonar Zagreb mjesto kamo se može otići nešto popiti ili pojesti. Iako u Zonaru nema nekog mondenog restorana koji bi aspirirao prema kakvoj zvjezdici, ima nešto što Zagreb do sada također nije imao. Official Salmon Deli može se nazvati restoranom ili delikatesom, i jedno i drugo je točno jer se radi o konceptu eat in or take out. Odnosno, mjestu u kojem možete nešto dobro pojesti ili pak to ponijeti kući. A riječ je o jelima isključivo od lososa. Jef­frey Vela koji je u Maistri, čijoj grupaciji pripada Zonar Zagreb, direktor za hranu i pića, koncept je donio s brojnih svojih putovanja svijetom očito siguran da tako nešto ima potencijala i za uspjeh u Zagrebu. Koncept je iznenadio i njegove dugogodišnje kolege.

– Iznenađenje? Zapravo nismo uopće mogli zamisliti da tako nešto može proći kod nas, no ispalo je da ima publike i za ovakav koncept, i to ne samo zato što se radi o nečemu novome – kazao nam je Dario Šajatović, šef kuhinje u hotelu Zonar Zagreb pa tako i u Official Salmon Deliju. Losos je odavno na ovaj ili onaj način prisutan u našoj gastronomskoj ponudi, no ipak nije poznat kao nešto na čemu bi se temeljio cijeli koncept kao što je slučaj ovdje, kako već i ime restorana naznačava.

– Losos nije nešto što biste shvatili kao uobičajenu namirnicu, uglavnom ga svi poznajemo kao zalogaj u croissantu, ne puno više od toga, kao što ćete ga lako pronaći u supermarketima. Naša je ideja da se ponudi nešto daleko kvalitetnije, naš losos dolazi iz Škotske, a mi ga. Dakle, ovdje je doživljaj lososa potpuno drugačiji od onoga što je većina do sada upoznala, kao i jela koja na njemu temeljimo. I brzo smo shvatili koja je ideja ovakvog jednog mjesta, a izgleda da je i publika to znala prepoznati i cijeniti. Ovako kako ga mi pripremamo upoznaju se sve njegove kvalitete, zašto je tako cijenjen vani. Pun je, kaloričan, ovako dimljen gotovo kao neko meso tako da se od njega možete najesti, taj prigovor koji se često čuje kod ribljih jela kod lososa uopće ne stoji – kaže nam Šajatović.

Iako u Zagrebu ima zaista dobrih ribljih restorana, ipak u njemu prevladava mesna kuhinja pa je bilo očekivano nešto teže privikavanje na koncept u kojem postoji jedino losos. Kao što postoji i određeno zaziranje od sirova mesa, iako možda ta ista publika redovito uživa u tartaru ili carpacciu. Vikend brunchevi u Official Salmon Deliju pokazali su da je prilagodba ipak kraća, u pravilu je subotom i nedjeljom prije podne ovdje gužva, tome pridonosi i još jedna osobina ovog koncepta. A to je da je on jako blizak tapas barovima.

– Da, ideja je da na stol dođe više jela pa se ona međusobno dijele. Samo se ne jede rukama, već je tu ipak i pribor. Ali osnovna ideja tapasa, a to je da se dijeli što je na stolu, djelotvorna je jer su i naša jela tako koncipirana. S vremenom će se pokazati koja jela najbolje idu, a koja treba zamijeniti, kako to i obično bude – kažu naši domaćini.

Što se ponude pića uz ova jela tiče, već pogled na pult sugerira ono logično, a to su pjenušci. Logičan izbor jer pjenušac najlakše otvara put novom jakom zalogaju koji losos pruža ispirući od prethodnoga nepce. No ne treba zapostaviti mogućnost boljeg bijelog vina koje se s lososom također dobro slaže. Doista, možete se igrati i pićima nakon što probate jela koja od lososa pripremaju u Official Salmon Deliju. Pred nas je stiglo nekoliko tanjura s preporukom da počnemo s narezanim dimljenim lososom uz papreni mascarpone i blinije od kojih se napravi jedan zalogaj, sličan, recimo, kanapeu. Ovo je doista dobro, rekli bismo da uz čašu dobrog bijelog vina, neka bude i s više kiselina, ovaj zalogaj ide dobro. Losos-tapas na način Jef­freyja Vele koji je, dakako, osmislio recepte za jela koja se nude u ovom konceptu zaista je efektan.

– Kako radim s Jef­freyem već više od 15 godina prateći ga u različitim projektima, nije bilo problem prihvatiti ove recepte koji jesu jednostavni, ali su isto tako i efektni. A znaš i točno s čime radiš jer losos prerađujemo sami – kazao nam je Dario Šajatović.

U ponudi je i sušeni losos mariniran u cikli s ukiseljenom ciklom i jogurtom od, pogađate, cikle. Nama je ovo jelo zaista dobro sjelo zbog osvježenja koje je nudilo, jer je cikla jako dobro parirala, odnosno kontrirala lososu. Ovdje je samo pitanje jeste li poklonik cikle kao takve i koncepta u kojem sastojci kontriraju. Prilično smo sigurni da već sada ima dosta onih koji su redoviti uživatelji klub-sendviča s dimljenim lososom. Pazite ovu kombinaciju – kiseli kruh od piva, kajgana, drobljeni avokado, hrskava panceta i losos. Dakle, nema šanse da se od punog tanjura ovog sendviča ne najedete. Okusi mu se dobro slažu, pržena hrskava panceta tu je kao dopuna lososu, a dinamiku zalogaja osigurava avokado. Pivski sourdough odlična je zamisao, jeli smo već takav kruh i riječ je o nečemu predobrom. I onda je tu quiche sa šparogama, lososom i lokalnim feta-sirom te rikolom.

Tradicionalno francusko jelo odavno je već prisutno u nas, a u posljednje je vrijeme njegova popularnost i dodatno narasla. Zapravo je do svačije mašte kakav će i od čega quiche napraviti, a ovdje je tema losos koji se odlično slaže s feta-sirom, dok šparoga sudjeluje u strukturi, kao i zalogaj rikole koji daje malo okusa, ali više blagotvornosti. Baš dobro jelo za bilo koje doba dana. Ako želite jelo za ponijeti, tu je tartar od lososa koji se priprema s ljutikom, rotkvicom, sokom limete, majonezom od soje, drobljenim paprom i morskom soli. Ili losos-perle za one koji vole ekstravaganciju. Možda je ipak bolje zadržati se na nečemu drugačijem, kvarnerskoj hami mariniranoj ciklom i divljim koromačem. Kolač od limete i lokalnog sira, bijele čokolade i hrskavog korijandera ponuda je slatkih jela, s krafnom od vanilije ili toplim vaflima. Prvenstveno za goste hotela nude se i dobri domaći proizvodi poput renomiranim maslinovih ulja Belić ili Chiavalon. Deli doista stoji za delikatese, ako ste gurman bilo kakve razine ambicije, doći ćete ovamo i probati.