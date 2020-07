Jednostavni savjeti i male promjene u predigri koje će probuditi strasti u vašoj spavaćoj sobi

Postoji mnoštvo stvari koje će unijeti svježinu u vašu spavaću sobu ako je došlo do monotonije, a jako su jednostavne kao recimo, predigra. Upravo taj dio seksa ženu može dovesti 'do ludila', a ako slijedite neke od ovih savjeta jedno je sigurno - zapamtit će vas kao dobrog ljubavnika.



Za žene predigra ne mora početi tek u krevetu, već i tijekom dana. Pošaljite joj neku seksi poruku dok ste oboje na poslu i recite joj da ne možete dočekati da se vidite. Iznenadit ćete se koliko će ju to uzbuditi.



Kada ste stigli do kreveta, usporite sa skidanjem. Predigra je odličan dio seksa koji ne treba požurivati. Lagano skidajte jedan po jedan komad odjeće. Nakon toga možete se poigrati kockicama leda i svijećama koje su uvijek zabavan dodatak.

Dolazi ljeto, a celulit postaje tema broj jedan: Evo što je sve bitno u borbi protiv "narančine" kore

Ono što trebate zapamtiti je da seksi donje rublje nije rezervirano samo za žene - možete nositi i vi neko, prigodno vama. Uzbudit ćete ju bez puno truda isto kao i s masažom prije samog seksa. Prigušite svjetla, pustite prigodnu glazbu i počnite ju masirati. Ako niste sigurni što ju uzbuđuje, a što ne - slobodno ju pitajte. Većina žena jako cijeni muškarca koji kod zadovoljavanja nije sebičan i ide na sigurno - ono što njoj odgovara.



Kako ne bi uopće ni došlo do monotonije, trebate proširiti eksperimentiranja u seksu. Ubacujte i isprobavajte stalno nešto novo, a pravi primjer su igračke.



Nikako nemojte zaboraviti na ljubljenje tijekom predigre i seksa, piše Men's Health. Žene mogu postići najveći erotski užitak od čestog i strastvenog ljubljenja.