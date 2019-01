Je li važnije oprati zube ujutro ili navečer? Evo odgovora...

Foto: Thinkstock Zube bismo, prema preporukama stomatologa, trebali prati najmanje dva puta na dan, ujutro i navečer. No, nerijetko se dogodi da neki preskaču prati zube navečer.

Foto: Thinkstock To je jako loša ideja jer u usnoj šupljini se nalaze bakterije koje se hrane ostatkom hrane između vaših zubi i kao posljedicu "prerade" tih ostataka, stvara se vrlo kiseli "otpad" koji se pretvara u plak.

Foto: Thinkstock Plak je uzročnik neugodnog zadaha, ali i upale desni, povlačenja zubnog mesa i u konačnici može dovesti do trajnog gubitka zuba.

