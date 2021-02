Je li moguće zaljubiti se u dvije osobe istovremeno? Stručnjakinja kaže da, ali evo u čemu je stvar

Mnogi ljudi našli su se u situaciji da su razvili osjećaje i privlačnost prema dvije osobe - u isto vrijeme - i pitali kako se to moglo dogoditi, pogotovo ako su s jednom osobom već u vezi? Trebaju li je napustiti i započeti novi odnos? Stručnjakinja za seksualne odnose, Tracey Cox, objasnila je da je to moguće i da se ne događa rijetko, ali da se na kraju sve svodi na predanost.



"Kada ste duže vrijeme s nekim, stvara se osjećaj ugode, mira. Kada se pojavi netko novi, on donosi uzbuđenje, smijeh, nekontrolirano ponašanje", kaže Cox i objašnjava da ljudi tada pomisle kako u trenutnoj vezi nije dobro, kako više nema one zaljubljenosti koja je bila prisutna na početku.

Ipak, nerijetko se događa da joj se žale što su napustili stabilnu vezu zbog nekog novog. "Jedna osoba mogla bi se svidjeti vašoj divljoj strani koja želi uzbuđenje, a druga čini da se osjećate sigurno i voljeno. Ono što sprječava da se zbližite s nekim novim jest predanost koju imate prema svom partneru - to je ključna stvar u vezi.



"Zapamtite jednu stvar - osjećati seksualnu uzbuđenost prema nekome nije ljubav već zaljubljenost", kaže Cox i objašnjava da biste se, ako se vodite seksualnim uzbuđenjem tako mogli zaljubiti i deset puta dnevno, ali to su sve površni odnosi. "Definicija istinske ljubavi znači da jedna osoba zadovoljava sve vaše potrebe", zaključila je za Daily Mail.

