Izašla na snijeg u čizmama na petu pa se poskliznula i pala: ‘Užasno me boljelo, uništila sam si Božić!’

Iako su mnogi oprezni kada padne snijeg i znaju da moraju imati odgovarajuću obuću kako bi po njemu hodali, neki to ipak zanemaruju. To je napravila i jedna mlada djevojka, koja je na snijeg odlučila izaći u štiklama s visokom potpeticom, a to joj se na kraju obilo o glavu, piše The Sun.

20-godišnja Leonie Smith otkrila je da je napravila veliku pogrešku kada je s čizmama na petu izašla vani na snijeg jer je, očekivano, bilo jako sklisko. Potvrdila je da se poskliznula na ledu, pri čemu je slomila prednji zub i zglob. I dok svojim 1,4 milijuna pratitelja obično u videima govori o domu, modi i životnom stilu, u njezinom najnovijem videu ona gledateljima prepričava svoju nesreću. Objavila je video s naslovom: "Božić mi je uništen".

"Nemam pojma kako uopće započeti ovaj video, ne znam ni hoće li ikada biti objavljen tako da ovo možda nikada nećete vidjeti, ali...", rekla je Leonie i zatim otvorila usta kako bi pokazala svoj slomljeni prednji zub, "postaje i gore, slomila sam zglob."

Objasnila je da će gips na ruci morati nositi šest do osam tjedana, a zatim dodala da to nije sve i da se osjeća još gore zbog činjenice da joj je sredinom siječnja 21. rođendan.

- Ne znam bih li se trebala smijati ili plakati. Molim vas, nemojte izlaziti na snijeg i poledicu u čizmama od 15 centimetara. Božić mi je upropašten, ne znam ni što da radim. Iskreno samo želim plakati, plakala sam cijelo jutro. Bilo je zaista jako bolno. Sada moram piti na slamku i čekam hitan pregled kod zubara - nastavila je.

Leonin video šokirao je mnoge, te je u samo nekoliko sati od kako je objavljen prikupio nekoliko tisuća pregleda. Korisnici TikToka bili su zapanjeni njezinom nesrećom i brzo su je utješili u komentarima.

- Znam kako ti je. Ja sam se isto tako poskliznula i slomila nos, treba biti oprezan - napisala je jedna korisnica.

"Žao mi je što ti se to dogodilo, želim ti brz oporavak!", komentirala je druga, a treća je dodala: "Sad me strah, više ne izlazim iz kuće dok pada snijeg i dok je sklisko."

