Istraživanje: Postporođajna depresija može se javiti do tri godine nakon poroda

Do 20 posto majki nakon poroda doživi postporođajnu depresiju (PPD) čiji intenzivni simptomi, uključujući depresivno raspoloženje i pretjerano plakanje, obično počinju u prvih nekoliko tjedana nakon porođaja.



Novo istraživanje Nacionalnog instituta za zdravlje pokazalo je da kod nekih žena postporođajna depresija može potrajati i do tri godine, a do tih su spoznaja istraživači došli promatranjem 5000 žena među kojima je otprilike svaka četvrta pokazivala visoku razinu depresije u nekom trenutku u tri godine nakon poroda.

- Naše istraživanje pokazuje da šest mjeseci od poroda možda nije dovoljno za procjenu simptoma depresije - rekla je dr. Diane Putnick glavna autorica istraživanja i epidemiologinja iz Nacionalnog instituta za dječje zdravlje i ljudski razvoj Eunice Kennedy Shriver. To je saznanje, dodaje Putnick, ključno za bolje razumijevanje mentalnog zdravlja mama koje je presudno za dobrobit i razvoj njihove djece.



Putnick zato predlaže da liječnici mame prate još dvije godine nakon poroda, da bi bilo jasnije koliko njih u razdoblju od tri godine ostaje depresivno ili postaju sve depresivnije.



Dr. Putnick ističe i kako bi se trebali promijeniti kriteriji za dijagnozu postporođajne depresije, jer se sada ona ustvrđuje samo unutar mjesec dana od poroda, a žene kojima se dijagnoza kasnije uspostavi smatraju se jednostavno depresivnima, bez 'pravog razloga'.

Ovo je istraživanje otkrilo i da mame koje su prije trudnoće imale neke kronične zdravstvene dijagnoze ili psihičke smetnje (npr. poremećaj raspoloženja) imaju i veće šanse da nakon poroda iskuse simptome depresije.

Svatko može razviti postporođajnu depresiju, ali neke su izložene većem riziku, uključujući one s poremećajima mentalnog zdravlja, s kroničnim zdravstvenim stanjima, ali i one koje žive u teškim socijalnim uvjetima - rekla je za portal Shape liječnica opće prakse u Illinoisu dr. Amy Addante.



Ipak, svi se slažu kako je prije konačnih zaključaka potrebno provesti još istraživanja na ovu temu, budući da su sudionice u ovom uglavnom bile bjelkinje i nije uključivalo ni Latinoamerikanke ni Afroamerikanke.

A da ovakvi rezultati istraživanja ne iznenađuju smatra i dr. Jessika Ralph iz Minnesote specijalizirana za žensko reproduktivno zdravlje.



- Životni stresori poput niskih primanja, kroničnih bolesti majke ili djeteta ili neodgovarajućeg smještaja i obrazovanja, često ostaju takvi i nakon poroda - kaže dr. Ralph i poručuje kako 'da medicina moramo činiti više da podrži roditelje, tako da i oni i njihova djeca budu sretni, zdravi i uspješni'."



Ipak, dobra je vijest što se postporođajna depresija, kao i svaka druga, danas uspješno može liječiti, bez obzira kada počne.



- Depresija je izlječiva i većini se ljudi stanje s liječenjem poboljšava - kažu iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), a simptomi na koje treba pripaziti su osjećaj tuge, tjeskobe ili razdražljivosti; promjene apetita, spavanja i koncentracije; te osjećaji beznađa ili bezvrijednosti.

- Nove se mame nikako ne bi trebale ustručavati obratiti se liječniku ako osjećaju nešto od navedenog - kaže dr. Ralph koja naglašava kako je 'najvažnije da novopečene mame znaju da nisu same'.

