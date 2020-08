Istraživanje dalo odgovor: Koliko seks treba trajati da bi se smatrao dobrim?

Bilo da izdržite dugo ili jako brzo doživite vrhunac, sigurno ste se nekada pitali - koliko seks treba trajati da bi se smatrao dobrim?



Jedno istraživanje pokazalo je da se parovi u prosjeku seksaju sve ukupno pet minuta i 40 sekundi. Seksualni terapeuti iz SAD-a i Kanade proveli su i istraživanje u kojem su ispitivali ljude koliko vole da seks traje i koliko mora trajati da bi ga smatrali dobrim.



Ljudi su odgovorili da seks u trajanju od jedne do dvije minute smatraju prekratkim, zadovoljni su ako traje između tri do sedam minuta, poželjno bi bilo da traje između sedam do 13 minuta, a seks u trajanju od deset minuta do pola sata smatraju predugim i iscrpljujućim, prenosi The Sun.

Istraživački tim je objasnio kako smo odgajani na seksualnim stereotipovima te vjerujemo kako seks treba dugo trajati, kako bi trebali imati seksualne maratone i doživjeti vrhunac nekoliko puta.



"Ovim istraživanjem smo htjeli pokazati kako su to nerealna maštanja i da bi se trebalo oslanjati na realnost", objasnio je glavni autor istraživanja Eric Corty, profesor psihologije.