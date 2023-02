Influencerica otkrila brz način za zaustavljanje dječjih napadaja bijesa u trgovini

Većina mama dobro je upoznata s neizbježnim kolapsima usred supermarketa kada djeca žude za omiljenim slatkišem i čuju riječ 'ne'. Ipak, prema riječima Tiktok zvijezde Amande Bouldin, čije trikove o roditeljstvu prati 1,3 milijuna korisnika, postoji jednostavan način da se zaustave napadi bijesa u dućanima - i još bolje, djeluje u nekoliko sekundi, prenosi The Sun.

Postoje namirnice koje nemaju rok trajanja, evo koje su:

Njezina isprobana i provjerena tehnika kojom sprječava svoju djecu da "traže sve u dućanu" i da se "slome" kad to ne dobiju je da im jednostavno pruži osjećaj da imaju kontrolu. Njena djeca pišu vlastite popise za kupovinu prije izlaska iz kuće, navodeći jednu ili dvije omiljene poslastice koje bi najviše voljeli dodati u kolica. "Popis im omogućuje da osjećaju kako i oni pomažu pri odabiru namirnica koje se kupuju u dućanu – tim se načinom osjećaju kao odrasli te kao dio donošenja odluka“, otkriva ona. "To im također pokazuje da moram slijediti popis, a i meni je teško“ – nadodaje Amanda.

"Zapravo, imamo više toga zajedničkog s našom djecom u tom pogledu nego što mislimo. Možemo li biti iskreni na trenutak - koliko ste puta bili u supermarketu s popisom onoga što ste trebali kupiti, a zatim izašli s drugim stvarima?", pita se ona u svom viralnom videu. "To je prirodno - mi to radimo, a i naša djeca to žele - samo izgleda drugačije", dodaje ova majka.

Poticanje vaše djece da sastavljaju popis zajedno s vama pomaže u usavršavanju novih vještina usredotočenosti i discipline, a također uključuje njihovo logičko razmišljanje, kako bi ih se spriječilo da postanu pretjerano emocionalni, iracionalni i ranjivi na novi napad bijesa.

"Možemo tražiti, ali dobivamo samo ono što je na našem popisu jer je to ono što nam treba - ako nađemo nešto drugo, moramo to dodati na popis za drugi put ili nadolazeću prigodu", objašnjava ona. Uključivanje u sastavljanje popisa čini da se djeca osjećaju kao da imaju "svrhu" i da su pozvana u aktivnost za odrasle, pa će se vjerojatno tome ozbiljno posvetiti. Pravljenje popisa za budućnost također tješi djecu uvjeravanjem da čak i ako to ne dobiju danas, imaju drugu priliku pri sljedećoj kupovini.

Amanda dopušta djeci da preuzmu odgovornost za svoju omiljenu kupnju, otkrivajući: "Dopuštam im da odaberu svoj predmet. Oni ga mogu staviti u košaricu, oni preuzimaju kontrolu". Na taj se način više ne vuku pasivno po supermarketu – umjesto toga imaju važnu ulogu pomagača, koja će ih angažirati na pozitivan način. Ona čak oponaša ponašanje svoje djece, pokazujući da to razumije i da se s njim povezuje i u svojim svakodnevnim osjećajima..

Ovaj pristup, naravno, ne eliminira napade bijesa u potpunosti - ali "puno pomaže da ih se smiri kada su uzrujani". Osim toga, Amanda nije u potpunosti imuna na njihove žudnje, ponekad ubaci neočekivanu "malu poslasticu" prije nego što dođu na blagajnu. Isprobajte ovu taktiku i možda ćete spriječiti napade bijesa sljedeći put kada budete pregovarali sa svojom djecom oko kupovine u supermarketima.

Stručnjaci za sigurnost hrane kažu da su ovo najčešće pogreške koje ljudi rade u kuhinji: