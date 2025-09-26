Imate problema s valunzima? Ublažite tegobe izbjegavanjem ovih 9 čestih okidača

Jeste li ikada imali valunge? To su neugodni nagli valovi topline praćeni znojenjem i osjećajem nelagode. Stručnjaci smatraju da su povezani s hormonskim promjenama, najčešće u menopauzi, koje utječu na hipotalamus, a ulogu imaju i neurotransmiteri poput serotonina i norepinefrina. Iako nije sasvim jasno što ih pokreće, piše Everyday Health, poznato je da određeni okidači redovito izazivaju simptome.
Foto: Shutterstock
Crno vino: Alkohol širi krvne žile, a mnoge žene ističu da baš crno vino potiče valunge. Ako se želite rashladiti bez odricanja, pokušajte s bijelim vinom ili napravite laganu sangriju razrijeđenu voćem i kockicama leda, što će smanjiti jačinu alkohola i osvježiti organizam.
Foto: Shutterstock
Ljuta hrana: Papričice i začini s kapsaicinom također šire krvne žile i podižu temperaturu. Cayenne, chili i jalapeño paprike najčešće su krivci za nalete vrućine, a upravo kapsaicin koji im daje ljutinu može izazvati valunge čak i kod onih koji inače dobro podnose začinjeno.
Foto: Shutterstock
Vježbanje: Aktivnost ubrzava rad srca i zagrijava tijelo, pa može potaknuti valunge. Iako vježbanje donosi brojne koristi za zdravlje, osjećaj kao da vam glava 'kipi' nakon treninga česta je nuspojava kod žena u menopauzi.
Foto: Shutterstock
Promjene temperature: Iz klimatiziranog prostora na sunce ili iz toplog doma na hladnoću, svaki nagli prijelaz može izazvati valung. U menopauzi tijelo ima uži raspon temperature koji smatra ugodnim, pa i najmanje odstupanje lako pokrene reakciju.
Foto: Shutterstock
Vrući napitci: Kava ili čaj griju tijelo, a kofein je dodatno povezan s valunzima. Zanimljivo, kod nekih žena i pad temperature ispod uobičajene granice također može potaknuti valung jer je mehanizam termoregulacije osjetljiviji.
Foto: Shutterstock
Pušenje: Pušačice češće imaju valunge, a svaki dim ubrzava rad srca i cirkulaciju. Iako nije jasno zašto točno, istraživanja pokazuju jasnu povezanost između pušenja i jačih simptoma menopauze.
Foto: Shutterstock
Uređaji za kosu: Feniranje ili peglanje kose podiže temperaturu tijela, što može izazvati naglu nelagodu. Čak i jaka svjetla u kupaonici dodatno doprinose osjećaju pregrijavanja dok se uređujete.
Foto: Shutterstock
Teška odjeća: Sintetika i topla odjeća sprječavaju isparavanje topline i 'zarobljavaju' vrućinu uz kožu. Imate li problema s valunzima, najbolje je birati pamučne tkanine i lagane slojeve koje lako možete skidati, a noću zamijeniti debeli pokrivač s nekoliko tanjih.
Foto: Shutterstock
Stres: Tjeskoba i nervoza aktiviraju hormon stresa, što često završava valunzima. Pojačan adrenalin i kortizol mogu biti okidač za nagle nalete vrućine pa se preporučuju tehnike disanja, joga ili čak hipnoterapija i mindfulness.
Foto: Shutterstock
