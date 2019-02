Imate li iritantne kolege na poslu? Ne živcirajte se, pročitajte ovo

Foto: Thinkstock Iritantne kolege mogu itekako utjecati na vaš rad. Upravo to stresno okruženje smanjuje produktivnost u obavljanju radnih zadataka i koncentraciji. Kako biste to spriječili, morate zauzeti čvrst stav da nećete dozvoliti da vam nitko pokvari dan. Svatko ima svoju ulogu na radnom mjestu i imajte na umu da niste tu da stvarate prijateljstva, već da odradite zadatke koji se od vas očekuju. Ne uzimajte stvari preosobno i k srcu.

Foto: Thinkstock Lijepa riječ otvara sva vrata, nemojte to zaboraviti niti ni u najstresnijim situacijama. Ostanite diplomati u svakoj situaciji i nemojte dozvoliti da vas okolina izbaci iz takta.

