`Imam tetovirano ime bivšeg dečka i zbog toga probleme sa sadašnjim`

Majka dvoje djece ( 28), našla se u situaciji da ima prpblema u ljubavnoj vezi s ocem svojih sinova, i to sve, navodno, zbog pogreške koju je napravila prije deset godina.

Tada je imala 18 godina i viđala se s jednim dečkom, iako joj se puno više sviđao drugi. Zbog nepromišljenosti i stava da bi to moglo "biti cool", pristala je na njegovu ideju da tetovira njegovo ime, o njegovom trošku. No, čim je to napravila, požalila je, tvrdi i nastavila se viđati s muškarcem koji joj se više sviđao. Do danas su u vezi, imaju dvoje djece, no i velikih problema. Njen partner predbacuje joj tetovažu bivšeg dečka i "osvećuje" joj se tako da se viđa s drugim ženama uz "opravdanje: to si zalužila".

Nesretna žena upitala je stručnjakinju za veze Deidre na portalu The sun, je li to zaista istina, je li zaslužila takvo ponašanje svog partnera.

Nitko to ne zaslužuje!

Deidre je odgovorila kakvo je takvo ponašanje njenog partnera neprimjereno i kako nitko to ne zaslužuje. Ponašanje njenog partnera je zlostavljačko i nitko ne bi trebao trpiti takav bulling, poručuje Deidre koja je ženi savjetovala da napusti tog muškarca i spriječi da njihova djeca odrastaju u takvom okruženju gledajući kako je njihov otac zlostavlja.

Pogledajte i video Reakcija djevojčice kada ugleda oca bez brade