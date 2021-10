'Imam seks s najzgodnijim muškarcem iza leđa njegove djevojke, ali počinjem se zaljubljivati'

- Najzgodniji muškarac u gradu spava sa mnom iza leđa svoje djevojke. U jednom trenutku sam uvjerena da je on zapravo zaljubljen u mene, a u sljedećem da nikada neću biti ništa više od njegove ljubavnice - napisala je jedna djevojka za The Sun.

Nedavno je dobio dijete sa svojom djevojkom pa ne dobiva previše pažnje od nje. Upoznala ga je u izlasku i bila je iznenađena kada je pokazao interes za nju. Nekoliko dana kasnije došao je kod nje doma i započela je njihova afera.

- Nalazili smo se nekoliko puta i postupno je počeo provoditi više vremena u mojoj kući. Osjećala sam da to nije samo seks, ali svaki put kad bi otišao, vratio bi se svojoj djevojci. Otkrila sam da postoje i druge djevojke, kao i ja. Hoće li me povrijediti? - pitala je stručnjakinju.

- Ne, ako ne polažete nade u njega. On je igrač i zna kako osvojiti djevojke, ali nemojte postati samo još jedna ljubavnica. Ne miješajte seks s ljubavlju, to su vrlo različite stvari. Ako želi ostati sa svojom djevojkom, unatoč problemima koje navodno imaju, to je njegov izbor, ali nemojte više imati seks s njim. Recite mu da je bilo super, ali vrijeme je da to okončate jer zaslužujete nekoga tko vam se može potpuno posvetiti - odgovorila joj je Deidre.

