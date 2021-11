'Imam nevjerojatan seks s oženjenim susjedom svoje majke, ali bojim se kako će ona reagirati ako sazna'

- Nalazim se sa susjedom svoje majke za seks. Moja majka ima bolest srca pa dolazim barem dva puta tjedno da joj pomognem, ali najsretnija sam kada imam seks s njezinim oženjenim susjedom u njegovoj garaži - napisala je jedna žena za The Sun.

Preko ljeta u susjedstvo su došli novi susjedi, a njoj je nepoznati muškarac odmah zapeo za oko. Upoznali su se preko ogradu u svojim vrtovima, a ona je odmah osjetila povezanost s njime. Odlučila ga je pozvati na piće i bolje ga upoznati.

- Nakon što smo malo popili, razgovor se pretvorio u flert. Rekla sam mu da sam sama, a on je ostao šokiran i pitao me kako to da nemam nikoga. Zatim se nagnuo naprijed i poljubio me. Mjesecima nisam imala nikoga i bilo mi je sjajno imati nekoga tko me želi. Ne znam što me spopalo, ali imali smo nevjerojatan seks u garaži - nastavila je.

Od tada si šalju poruke i on joj se javlja kad posjeti majku. Svaki put imaju seks - u maminom autu ili na tatinom radnom stolu. Rekao joj je da se zaljubljuje u nju, iako je već jednom pokušala prekinuti njihovu aferu, ali sada je postao veoma hladan prema njoj. Zna da ne može zahtijevati puno od njega jer je oženjen i ima djecu, ali želi znati gdje stoje u vezi.

- Ova veza ne vodi nikamo. Kao što kažete, on je oženjen i ima djecu, tako da je za vas ova veza samo seks. Ne želite biti uništiti tuđi brak, niti želite činiti stvari neugodnim za svoju majku, možda će joj susjedi trebati neko vrijeme tako da je najbolje da stvari budu prijateljske. Nemojte se zadovoljiti m seksom s oženjenim muškarcem. Zaslužujete biti u odnosu s nekim tko vas stavlja na vrh svoje liste prioriteta - odgovorila joj je Deidre.

