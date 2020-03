'Imam divnog zaručnika, ali ne mogu ga prestati varati s kolegom s posla'

Žena se obratila savjetnici Deidre i objasnila kako ne može prestati varati svog partnera.



"Jedne noći sam izašla van i završilo je tako da sam se poseksala s kolegom koji mi se sviđao godinama. Imam predivnog partnera, ali ne mogu prestati biti uzbuđena kada mi neki drugi muškarac poklanja pažnju. Moj zaručnik je divan čovjek, prije 10 godina sam počela raditi u njegovoj firmi i bio mi je šef. On je tada imao 41, ja 21 godinu, velika razlika je među nama u godinama. Talentiran je, pametan i bila sam oduševljena kad me pozvao na večeru."



Uselila se k njemu, a od tada je njihov život odličan. Kaže da ju je izgradio kao osobu i pomogao jako puno u njezinoj karijeri.



"Problem je što ga varam. Već šest puta sam to napravila s kolegom s posla. Tipična priča, popili smo koju čašicu više i završili zajedno. On je nedavno prekinuo s curom, a ja sam rekla kako život s mojim savršenim zaručnikom ponekad zna biti dosadan. Otišli smo kod njega i poseksali se, a kada sam se otrijeznila osjećala sam se užasno. Zaručnik je spavao kada sam došla."

Hrvati sve više povećavaju penis bez odlaska pod nož:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kaže i kako zaručnik razumije njezinu potrebu da se opusti povremeno, ali ne sumnja da ga vara. Želi prestati to raditi, ali sve padne u vodu kada ponovno popije. "Mislim da me izolacija zbog koronavirusa maknula od varanja, ali ne znam kako će sve biti kada se vratimo u normalne navike. Kako da budem jača?"



Deidre odgovara:

Vrlo jednostavan odgovor ovdje - prestani piti alkohol. Dobro je za tvoje zdravlje i emocije. Varanje može dovesti do velikih komplikacija. Pogledaj na svoju vezu, on je možda divan čovjek, ali nije za tebe ili se možda osjećaš zarobljeno trenutno? Zajedno ste deset godina, pa ste se zaručili, zašto ne biste odgodili vjenčanje? Jesi li spremna osnovati obitelj s njim? Pitaj se ova teška pitanja i pokušaj dokučiti koji problem imaš sa zaručnikom.