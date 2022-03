'Imala sam seksualni san o bivšem i sad samo o njemu mislim; trebam li ostaviti muža?'

– Nakon što sam naletjela na dečka iz škole, imala sam najluđi seksualni san i čak sam probudila svog muža. Sad se pitam je li to više od obične fantazije. Može li on biti moja srodna duša? Ne mogu prestati misliti na njega – požalila se jedna žena za The Sun.

– Imam 44 godine i sa svojim mužem sam od svoje 18. Posljednjih 26 godina bili smo stvarno sretni. Imamo prekrasnu kuću, dva dobra posla i tri prekrasne kćeri. No, nešto se promijenilo kada sam naletjela na svog prvog dečka. Te noći, dok sam ležala u krevetu, nisam mogla prestati misliti na njega. Bio je prekrasan kao i uvijek – nastavila je.

Na kraju je imala seksualni san o njemu i o tome kako on ispunjava jednu njezinu maštariju. Očigledno je toliko uživala da je bukom probudila muža. Srećom, pretpostavio je da sanja o njemu. Problem je u tome što sada ne može prestati razmišljati o njemu i tom snu, do te mjere da se pita je li ovo više od obične fantazije. Srce joj govori da provede barem jednu noć s njim, ali glava joj ne dopušta.

– Imali ste jedan susret s ovim muškarcem i razmišljate o tome da odbacite desetljeća ljubavne veze, svoju obitelj i dom. Usporite i pogledajte ovaj susret kakav je bio, prisjećanje koje bi moglo ozbiljno izmaći kontroli. Razumljivo je da ste se osjećali polaskano, ali nemojte napraviti ishitreni potez zbog kojeg biste zauvijek žalili. Možda ste vi i vaš muž počeli jedno drugo uzimati zdravo za gotovo. To što vam je glava tako lako okrenuta sugerira da bi vašem seksualnom životu možda trebalo malo pomoći – odgovorila joj je Deidre.

