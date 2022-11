"Iako pazim na higijenu, miris tijela mi se promijenio: Mogu li razlog biti stres i cigarete?"

Pitanje: Imam 38 g., prije par mjeseci sam primjetila da se moj miris tijela nekako promijenio, i to na gore. Čim se oznojim dobijem neki čudan miris koji je baš neugodan i osjetim da "smrdim". Higijenu stvarno držim i pazim do toga i nikad mi nije bilo ovako kao sad. Niti dezedoransi niti ništa mi ne pomaže oko toga.To je sad već toliki problem jer kamo god idem bojim se da će se taj miris osjetiti oko mene i onda sam pod još većim stresom i onda tek se znojim. Inače nisam pušila 3 godine i počnem ponovno zbog stresa i sve mislim da je to možda razlog ili je razlog nešto drugo. Neugodno mi je i otići kod mog liječnika i pitat ga za neki savjet da mi pomogne, jer baš se osjećam loše i pod stresom zbog toga. Ili je to samo nešto prolazno ili ipak ima neke druge veze vezano za zdravlje?

Ovo je 18 najboljih poza za spavanje: Je li vaša omiljena među njima?

Odgovara: Dr. sc. Jelena Meštrović Štefekov, dr. med., spec. dermatovenerolog

"Stres i pušenje snažno stimuliraju mirisne žlijezde i dovode do neugodnog mirisa znoja. To bi, bez sumnje, mogao biti uzrok vaših tegoba. Ipak, savjetujem provjeriti hormone štitnjače i kortizol, osobito ukoliko dobivate na tjelesnoj težini. Drugi mogući uzroci su povišene razine muških spolnih hormona, koje se mogu očekivati ukoliko imate neredovite menstrualne cikluse i PCO. Ukoliko je sve od navedenog u redu, pojačano lučenje i neugodan miris znoja može se smanjiti upotrebom antiperspiranta ili aplikacijom botoksa u pazušne jame. Naravno, prestanak pušenja bio bi (višestruko) od koristi", preneseno s portala Ordinacija.hr.

Kiropraktičar otkrio: Ove poze za spavanje opasne su za zdravlje!