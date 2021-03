Iako je udana, žena svakodnevno plaća drugom muškarcu uslugu - maženja

Jeste li znali da postoji tvrka koja pruža uslugu maženja? Putem internet stranice Cuddlist odaberete osobu koja vam se najviše sviđa, a zatim ona stigne na vašu kućnu adresu kako bi vam posvetila malo pažnje i nježnosti. Na taj potez odlučila se Saskia, žena koja je već dugo u braku sa suprugom Arthurom. Za jedan sat zagrljaja i maženja plati drugom muškarcu 58 funti, odnosno 530 kuna, prenosi LADbible.



Saskia radi na glumačkoj karijeri, pa često putuje po SAD-u i teško podnosi fizičku razdvojenost od supruga, pa joj se Cuddlist činio kao dobra opcija da ne padne u depresiju zbog nedostatka fizičkog kontakta.

"Puno ljudi misli da je to suludo jer sam udana, ali zaista me nije briga što drugi misle. Volim fizički dodir i pažnju. Sigurna sam isto tako i da moj suprug nije ljubomoran jer razgovaramo o tome. Više je zaštitnički nastrojen prema meni nego što je ljubomoran tako da dokle god sam ja sigurna, dobro je", ispričala je Saskia, a Arthur se nadovezao da žive u monogamiji i da ga ne smeta da se njegova supruga mazi s nekim drugim. "Kad smo zajedno, stalno se mazimo i grlimo pa mi je jasno da joj je to jako potrebno ako smo razdvojeni neki period."



Arthur je otkrio da i on sam to radi, a putem internetske stranice zna dobiti i po 200 zahtjeva tjedno. "Imam svakakve klijente, muškarci, žene, mlađi, stariji... Svi su oni tu zbog fizičkog dodira i interakcije."



Kako Saskia predlaže, svi bi trebali probati ovu uslugu prije nego krenu osuđivati njih dvoje.

