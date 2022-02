I to je moguće: Ove stvari u kući vjerojatno čistite previše, što ih može oštetiti

Stručnjakinja za čišćenje iz Velike Britanije, Dani Palikarova, otkrila je za The Sun da ponekad ljudi pretjerano čiste svoje domove, odnosno pojedine stvari. Da, i to je moguće. Pretjeranim korištenjem krpica, sredstava, deterdženta i vode možete ih zapravo samo uništiti.



Kako kaže, jedna od prvih stvari koju većina previše "glanca" su ogledala. "Neki ih čiste svaki dan, ali vlaga i sredstva mogu uništiti podlogu ogledala. Kako biste to izbjegli, zračite kupaonicu da se smanji razina vlage, a ogledala brišite samo s krpicom od mikrovlakana. Sredstva koristite jednom tjedno. "Tragove prstiju i sitne nečistoće lako se mogu očistiti papirnatim ubrusom na koji ste stavili malo octa."

Drveni namještaj

"Pretjerano čišćenje će ga sigurno oštetiti, pogotovo ako se ne radi na pravilan način. Velika količina sredstava u spreju mijenjaj boju drveta i ostavljaj tragove, a na njih se lako skuplja prašina, pa si zapravo napravite dupli posao."



Posteljina

Prekrivače za krevet ljudi često peru, ali nema potrebe - dovoljno je oprati ih dva do tri puta godišnje, a poplune jednom.



Tepisi

"Iako su dizajnirani tako da traju godinama, ako ih ne njegujete pravilno, to se neće dogoditi. Usisavajte ih jednom tjedno, ali agresivna sredstva za čišćenje koristite samo jednom do dva puta godišnje", kaže Palikarova.

