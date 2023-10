I nije uvijek baš tako zdravo: Doručak za koji svi misle da je zdrav, zapravo naš može udebljati!

Stručnjaci za prehranu slažu se da je doručak najvažniji obrok u danu, ali nikako nije svejedno što tada jedemo. Taj izbor može značiti i hoćete li željenu liniju uspjeti održavati ili ćete se pak debljati, nesvjesni u čemu je problem, piše Eat This Not That.

Postoje namirnice za koje nikad ne bismo rekli da debljaju jer ih ubrajamo u zdrave. Među njima je omiljen doručak mnogima – kajgana. "Jaja su odlična kad je riječ o prehrani", kaže Lauren Manaker, MS, RDN, LDN, CLEC, CPT, autorica knjige The First Time Mom's Pregnancy Cookbook. "Od visokokvalitetnih bjelančevina koje daju do niza vitamina B koje sadrže, nema sumnje da konzumacija jaja može biti dio zdrave i uravnotežene prehrane. Ali, kada su jaja popraćena nekim sadržajem bogatim mastima/visoko- hrane s natrijem, nezdravost ostalih sastojaka može zasjeniti zdravost jaja."

Jaja su odlična opcija za sve koji bi htjeli smršaviti. Ona nas dugo drže sitima, odličan su izvor proteina, imaju malo kalorija i sadrže hranjive tvari kojih nema u mnogim namirnicama. Pružaju brojne zdravstvene prednosti jer su dobar izvor proteina i mogu pomoći u stvarima poput upale, zdravlja kostiju, zdravlja mozga, pa čak i trudnoće. Jedite ih za doručak, nakon treninga ili čak samo kao međuobrok tijekom dana. Problem nastaje kada od jaja spremate kajganu – s maslacem ili s mnogo ulja.

Ako u jaja, recimo, stavite maslac i ne gledajući koliko ga zapravo dodajete, tako ćete za doručak pojesti nekoliko stotina kalorija više. Nutricionisti kažu da se u praksi pokazalo da oni koji uvide to, lako poslije izgube kilograme nakon što izbace maslac. Dakle, jaja ne treba isključiti iz prehrane, dovoljno je da pri pripremi tave samo malo poprskati uljem. Tako nećete pretjerati s kalorijama, a imat ćete odličan doručak.

Kako biti sigurni da ćete iskoristiti dobrobiti jaja? Činjenica je da ćete, sve dok pazite što još stavljate na tanjur, uživati ​​u dobrobitima jaja u cijelosti. Ako dodate hranu za koju znate da ima malo ili nimalo koristi, tanjur bi se mogao suprotstaviti sam sebi. Dobra vijest je da ne morate jesti sama jaja. Ako želite pun tanjur, samo pazite da dodajete drugu hranu koja daje hranjive tvari. "Kada uživate u jajima, svakako ih jedite zajedno s drugom hranom koja je dobra za vas i bogata hranjivim tvarima poput avokada, tosta od cjelovitih žitarica i povrća", kaže nutricionistica Lauren Manaker.

