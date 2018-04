Hiker Nikola Horvat krenuo u avanturu života: Prohodat će cijelu Hrvatsku

Hrvatski hiker Nikola Horvat, prvi Hrvat koji je prehodao 4.300 kilometara dugu rutu od Meksika do Kanade, znanu kao Pacific Crest Trail, krenuo je u ponedjeljak iz Iloka na hodnju dugu 2300 kilometara do Dubrovnika trasirajući rutu Croatian Long Distance Trail.

Hodnja će trajati tri mjeseca, uglavnom kroz polja i šume kako bi se izbjegle asfaltirane ceste, a na putu do Dubrovnika Nikoli Horvatu podršku će pružili umirovljeni specijalac Branko Maretić Dečina i Matt Bisenius, s kojim je Nikola Horvat propješačio Pacific Crest Trail. Kod hotela Dunav hodači su postavili ploču koja simbolizira početak staze naziva Croatian Long Distance Trail.

"Tko god dođe ovdje imat će priliku upoznati se s jednom novinom u ovom kraju i moći će se fotografirati. Naravno, ploča je prije svega postavljena zbog hodača, kako bi se oni imali gdje uslikati i tako stvoriti još jednu uspomenu'', rekao je Nikola Horvat.

Nakon što se uspeo na najviši vrh Vukovarsko-srijemske županije Lisku koji se nalazi na skromnih 141 metar nadmorske visine, hodači će nastaviti hodnju kroz vinograde i polja prema Vukovaru i Osijeku. Cijelo putovanje će snimati nagrađivani filmaš Tin Borovčak. Podršku Nikoli Horvatu dala je i nekolicina članova Hrvatskog planinarskog društva "Cibalia" iz Vinkovaca koji će hodati s Nikolom Horvatom kroz Vukovarsko-srijemsku županiju.

Croatian Long Distance Trail počinje u Iloku kao hrvatskoj najistočnijoj točki te prolazi kroz Vukovar, Osijek, Našice pa preko Papuka i Bilogore do Virovitice i Koprivnice. Potom se ulazi na Kalnik i ide se sjeverno do najsjevernije točke RH – Svetog Martina na Muri. Nakon toga se hoda južno preko Međimurja, Strahinjčice i Ivanščice, Zagorja i Medvednice. Potom slijedi Žumberak, Gorski kotar, te se preko Klane ulazi u Istru gdje se istarskim planinarskim putem dolazi do Savudrije – najzapadnije točke RH. Potom se preko Pazina, Labina i Učke zaobilazi Rijeka te se kreće u planine Sjevernog i Južnog Velebita.

Nakon vrha Sinjala (1831 m) na Dinari, najvišeg vrha RH, planinari se na Svilaju, Kozjak i Mosor, a potom se kreće prema Omiškoj dinari i Biokovu s kojega se staza spušta na Ploče, te se trajektom vozi na Pelješac, potom prema Srđu iznad Dubrovnika i na kraju do Prevlake, najjužnije točke Hrvatske.