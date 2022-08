Hedonistički vodič kroz istarske Bale, gastronomski vrh Hrvatske

Treba priznati, koliko god se pisalo o turizmu pri čemu malo toga u toj masi tekstova ostaje nepokriveno, o mnogim dijelovima Istre malo znamo. Ovu doista veliku štetu ispravila je u dobroj mjeri Nevenka Mikac, nekadašnja novinarka Večernjeg lista, koja je napisala knjižicu o Balama. “Hedonistički vodič kroz Istru – Bale, gastronomsko-turistički kompas” puni je naslov ove zgodne knjižice u izdanju Despot Infinitusa iz Zagreba, no on, bez obzira na svoje slovno bogatstvo, ne opisuje do kraja sadržaj. Kako je Nevenka Mikac za svojih dugih godina u Večernjaku bila na glasu kao doajen pa i mentor domaće i regionalne estrade, tako je i ova knjižica većim dijelom celebrity hedonistički vodič jer se u njoj spominju brojne poznate osobe koje su pohodile Istru i Bale doprinoseći rastu popularnosti našeg poluotoka kao najozbiljnije turističke destinacije. Kao što je veliki broj poznatih osoba bio i na nedavnom predstavljanju vodiča u Balama.

– Kada sam u Bale prvi put došla prije 30 godina, ovdje je postojala jedino stancija mojeg prijatelja Ljube Boškoskog i njegove supruge Violete. Zaljubila sam se u mjesto, počela redovito dolaziti kao i brojni drugi, pa se za Bale doznalo i počele su rasti. Danas je to prava turistička destinacija na idealnoj poziciji, na pola puta između Rovinja i Vodnjana, a s pristupom unutrašnjosti Istre koja zapravo skriva ono najbolje što poluotok nudi – kaže nam Nevenka Mikac.

Savjeti za kuhanje jednog chefa koji će svima dobro doći: Ovo želite znati....

Foto: Privatni album

Doista, ovaj hedonistički vodič bio je potreban jer koliko god se zna o turističkim središtima korporativnog tipa poput Rovinja i Poreča ili Vodnjana koji je proslavio Infobip, o mjestima poput Bala zna se malo.

– I to je sasvim neopravdano. Prije svega tu je duga povijest, a onda i priroda koja omogućuje uzgoj najboljeg povrća, što moj prijatelj Ljube i radi boreći se protiv suša navodnjavanjem, poput svih koji ovdje žive. Ovdje postoji i znanje i ambicija da se održi autentičnost. Bale su dobra baza odakle nakon jutarnje kavice uz more možete krenuti prema unutrašnjosti Istre koja u gastronomskom smislu nudi tako mnogo da je to teško usporediti s bilo kojim drugim krajem u nas. A sve po cijenama koje vas iznenade i daleko su od onih za koje doznajemo kada čitamo o nekim drugim destinacijama. Maslinova ulja, ombola, tartufi, sve je ovdje nadohvat ruke, a bez uobičajenih pritisaka ljetne sezone i pripadajućih gužvi – kaže Mikac.

U knjižici ćete naći i dosta recepata, poneki su iz autoričine kuhinje, a najviše ima autentičnih lokalnih recepata za jela u kojima ćete doista uživati, a za koja mnogi od nas doista do sada i nisu čuli. To je stvarna vrijednost ovog hedonističkog vodiča koji vas točno upućuje kamo treba otići i kako nešto treba pripremati.

Foto: Privatni album

No tu je i niz fotografija poznatih osoba poput Erosa Ramazzottija, cijelog Bijelog dugmeta (s Bebekom!), Zdravka Čolića, Olivera, Akija... Iz vlastitih iskustava možemo reći da je ovaj vodič i vrlo koristan jer izdvaja doista one restorane i mjesta koja vrijedi obići, sve u neposrednoj blizini Bala. Kao što je detaljno opisana i priprema najboljih istarskih jela, uz dodatak ‘gostujućih’ makedonskih. Sve uz neizbježne priče o boškarinu, istarskim maslinovim uljima, vinima, tartufu. I tako nije čudno što se o hedonističkom vodiču, kroz koji se provlači i duga novinarska karijera Nevenke Mikac, puno piše te se spominje i to da je gradonačelnik Bala Edi Pastrovichio koji je, kako autorica kaže, uz Plinia Cuccurina najveći baljanski “dobri duh, neumorni šerif grada i vizionar”, bio taj koji je prepoznao ideju o vodiču te mobilizirao sve ostale protagoniste knjige.

– Izravno i neizravno je za knjigu zaslužan i novi pulski gradonačelnik Filip Zoričić koji je, moram reći, čisti genij i pravi čovjek za Pulu. Ovu knjigu zamislila sam još prije desetak godina, no iz nekakvog razloga nije bilo interesa među izdavačima, pa ni kod lokalnih turističkih subjekata. Za nedavnog Zoričićeva gostovanja u Zagrebu susrela sam se sa starim kolegom Zvonimirom Despotom koji se sada bavi izdavanjem knjiga. I za pet minuta odlučio je da će objaviti moju knjigu. Međutim, sada sam u problemu, jer ovakav bi vodič htjele i susjedne istarske općine poput Pule pa i Brijuna, a javili su se čak i iz Baranje. Jako mi je drago zbog toga, ali napraviti ovakvo što nije mali posao – kaže Mikac.

Foto: Privatni album

Mi navijamo za nastavke, jer nakon ozbiljnih pogrešaka u nekim renomiranim stranim vodičima, gastro-hedonistička iskustva iz prve ruke pravo su osvježenje. Zato “Hedonistički vodič kroz Istru i Bale” treba nabaviti i prema Balama se zaputiti.

Kuharica tvrdi da pogrešno čistimo dasku za rezanje: Ima trik za uklanjanje nečistoća i bakterija!