Frizerka otkrila kako oprati kosu kada nemate puno vremena, a ljudi oduševljeni trikom

Svima nam se, i to ne rijetko, dogodi da nemamo vremena oprati i fenirati kosu, pa smo u potrazi za nekim brzim rješenjem koje će osvježiti vlasi.



Audrey Victoria, frizerka iz SAD-a, podijelila je videozapis na Instagramu u kojem je pokazala kako ona rješava ovu situaciju, prenosi The Sun.



Pokazala je da treba odvojiti gornji dio kose od donjeg - koji ćete zavezati zatim u punđu kako vam ne bi smetao. Na gornji stavite šampon, operite od korijena do vrhova, isperite.



Osušite ručnikom i posušite sušilom, a možete i stilizirati četkom.



Objava je brzo privukla puno pažnje, a mnogi su rekli da rade istu stvar već godinama kada su u nedostatku vremena.

