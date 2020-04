Što sve za ovaj Uskrs možete naručiti s poznatih zagrebačkih gastro adresa

Nakon prvotnog šoka koji je uslijedio kad su postali svjesni da će vrata svojih ugostiteljskih objekata morati zatvoriti na neodređeno vrijeme, pojedini su se vlasnici odmah pokušali prilagoditi novonastalim uvjetima i prebacili se na online narudžbe i dostavu na kućna vrata. I dok su neki odustali, drugi rade i dalje, a među njima ima i onih koji su se potrudili da vam za ovaj Uskrs osiguraju poseban ugođaj u vaša četiri zida.

Noel

Jedini zagrebački restoran sa Michelinovom zvjezdicom za svoje je vjerne goste (ali i one koji će to tek postati) osigurao uskrsnu košaricu za dvoje i onu za cijelu obitelj. U košarici se nalaze isključivo proizvodi domaćih OPG-ova, a među ostalim to su domaći kruh, hladetina, kuhana šunka, pinca, butelja finog vina i – naravno – pisanice. Uskrsne košarice možete naručiti najkasnije do petka, 10. travnja, a na vašu kućnu adresu stižu u subotu, 11. travnja.

Le Kolač

Slastičarnica Le Kolač, u vlasništvu našeg renomiranog pastry chefa Roberta Hromalića, za ovaj je Uskrs pripremila nešto doista posebno. Odlučite li ovaj blagdan zasladiti njihovim kolačima na vašu kućnu adresu stići će prekrasno dizajnirana kutija koja sadrži 18 kolača različitih okusa poput lješnjaka, čokolade, jabuke, yuzua, badema, ruby, bajadere i griotte. U drugom paketu, jednako uzbudljiva sadržaja, očekuju vas uskrsni kolačići s okusom čokolade, vanilije i limuna.

Rougemarin

Za ovaj Uskrs izvrsno se pripremio i poznati zagrebački restoran Rougemarin (koji ima i svoju mesnicu) pa u njihovoj web trgovini tako možete naručiti baš sve – od domaćih jaja, luka i rotkvica pa sve do šunke u kruhu i francuske salate. Naravno, u Rougemarinu su se pobrinuli da ničega ne manjka ni za uskrsni ručak pa iz njihove popularne mesnice možete naručiti marinirani tuna steak, otkošteni janjeći but u marinadi ili uskrsnu janjeću roladu koju samo trebate ubaciti u zagrijanu pećnicu. U Rougemarinu zaprimljene narudžbe dostavljaju od četvrtka, 9. travnja.

Foto: Noel, Le Kolač, Rougemarin