Europska unija napokon uvodi pravila za dobrobit životinja: Čipiranje i za mačke, stop ‘štancanju’ pas

Europski veterinari već godinama upozoravaju na posljedice neujednačene zakonske regulative o dobrobiti pasa i mačaka u zemljama Europske unije, odnosno neujednačenih standarda u skrbi za njih. U Europskom parlamentu napokon su to prihvatili te donijeli rezoluciju koja obvezuje sve članice Europske unije, a koja propisuje obavezno mikročipiranje i registraciju pasa i mačaka, podržava zabranu prodaje pasa i mačaka u trgovinama za kućne ljubimce te pojačava veterinarski nadzor nad tim vrstama kućnih ljubimaca. Kad je riječ o uzgoju životinja, zabranjuje križanja u srodstvu te uzgoj životinja koje imaju ekstremne, za njih štetne tjelesne osobine. Istom rezolucijom predlaže se i uvođenje pozitivne liste na razini EU kojom bi se propisalo koje to životinjske vrste mogu biti kućni ljubimci. – Za ovu se regulativu veterinari iz cijele Europe jako dugo bore. Drago nam je da su za nju europarlamentarci imali sluha, uključujući i naše.

Upravo mi veterinari svakodnevno vidimo zastrašujuće posljedice “štancanja” pasa, ilegalne prodaje štenadi i mačića putem internetskih oglasnika, zlostavljanja te napuštanja ljubimaca – ističe Tatjana Zajec, dr. vet. med., predsjednica etičkog odbora Odjela veterinara male prakse Hrvatske veterinarske komore. Usvajanje ove regulative pozdravila je i Federacija veterinara Europe, naglasivši da označavanje i registracija pasa i mačaka spašava njihove živote, pomaže spojiti izgubljene životinje s njihovim vlasnicima, suzbija ilegalnu trgovinu ljubimcima i štiti javno zdravlje. Dio regulative vezan uz pse na snagu će stupiti za pet, a onaj vezan uz mačke za deset godina.

15.10.2021., Zagreb - Komunalni redari svakodnevno obavljaju kontrolu mikrocipiranja pasa na podrucju grada Zagreba. Photo: Luka Stanzl/PIXSELL Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Hrvatski Zakon o zaštiti životinja već godinama propisuje obavezno čipiranje pasa, ali ne i mačaka, a uz zabranu prodaje pasa i mačaka u našim se trgovinama za kućne ljubimce ne smiju prodavati ni pitome feretke, tvorovi. Zakon ne zabranjuje križanje u srodstvu u uzgoju, kao ni uzgoj životinja s ekstremnim tjelesnim osobinama. Što zapravo znače ove zabrane, koje su to pasmine koje su ugrožene i koji se problemi najčešće javljaju? Mogu li se oni riješiti i mogu li se zabrane uopće provesti?

– Na potražnju za određenom pasminom utječe niz čimbenika. Nekada su velik utjecaj na to imali filmovi i mediji, a danas društvene mreže. Nakon animiranog filma “101 dalmatinac” u svijetu je porasla popularnost dalmatinskih pasa, a nakon filma “Lassie se vraća kući” škotskih ovčara. U ovom stoljeću, među ostalim i zbog utjecaja društvenih mreža, najtraženije su brahicefalične pasmine – one spljoštenih njuški. Zbog njihova izgleda, kako bi imali spljoštene njuške, koje se nazivaju i tupastima, stvoreni su im problemi s gornjim dišnim sustavom i psi imaju teškoće s disanjem. Kad su velike vrućine, jedva dišu. Među tim pasminama su francuski i engleski buldog te kavalirski španijel kralja Charlesa. Izuzetno je popularan i njemački patuljasti špic, poznatiji kao pomeranac, imaju

ga mnoge influencerice.

Od mačaka su jako tražene kratkonoge i sfinks mačke. Kratke noge mačku onemogućuju u skakanju, načinu kretanja koji joj je prirođen, a sfinks mačke nemaju dlaku. Porast popularnosti određenih pasmina pasa i mačaka pratila je i ponuda uzgajivača, kako legalnih tako i ilegalnih. Veterinari se protive masovnom uzgoju tih pasmina jer je time ugrožena njihova dobrobit. Životinje u ambulante dolaze s mnogobrojnim zdravstvenim problemima. Veterinari im pokušavaju pomoći, ali svi problemi nisu rješivi. To za životinju znači život u patnji, a njezinim ljudima donosi visoke troškove liječenja i veliku svakodnevnu brigu o ljubimcu. Fizička bol kojoj j životinja izložena utječe i na njezino ponašanje, razdražljiva je pa može i ugristi – objašnjava Lea Kreszinger, dr. med. vet., predsjednica Odjela veterinara male prakse Hrvatske.

08.08.2025., Zagreb - U Sklonistu za nezbrinute zivotinje Grada Zagreba - Dumovec odrzan je prvi Dumovecki buvljak na kojem su gradjani mogli posjetiti Skloniste, upoznati pse i macke koji tamo cekaju udomljenje, te doprinijeti njihovoj skrbi. Macke koje u sklonistu cekaju na udomljenje. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Ističe da su posebno ugrožene životinje iz ilegalnog uzgoja. Kujice su prisiljene na prečesto parenje i graviditete, upitna je i njihova prehrana i veterinarska skrb, a nakon što ilegalnom uzgajivaču više nisu od koristi, odbacuju ih da uginu u nehumanim uvjetima. – Ni njihova štenad nema skrb kakvu bi trebala imati. Često obolijevaju, a mnoga i ugibaju jer im na vrijeme nije pružena dobra veterinarska skrb. Kao voditeljica Skloništa za nezbrinute životinje grada Zagreba svjedočila sam užasnim posljedicama ilegalnog uzgoja. Sjećam se legla pomeranaca koje smo preuzeli po nalogu nadležne službe. Psići su bili u užasnom stanju. Ugibali su nam

pred očimapred očima. Uza sve naše napore, nekima nije bilo pomoći. Zato se ilegalan uzgoj mora iskorijeniti. Nadamo se da će se u tome uspjeti novom europskom regulativom – ističe T. Zajec.

Postoje i promjene trendova kod nekih pasmina, objašnjavaju veterinarke. Kad je njemački ovčar bio jako tražen, pretjeran i nekontroliran uzgoj negativno se odrazio na zdravlje životinja. Poznato je da su mnogi njemački ovčari imali probleme s kukovima. Danas se ta pasmina manje uzgaja i pod boljim nadzorom pa su i psi zdraviji. Teško im je izdvojiti pojedinu pasminu za preporuku

građanima, ne žele da to određenoj pasmini bude dvosjekli mač. Idealnog ljubimca najbolje je početi tražiti u skloništu za nezbrinute životinje. Križanci su dobra zdravlja i stabilna karaktera.

– Ako se stanje u Hrvatskoj uspoređuje sa zemljama EU, najlakše nam je uspoređivati se s prvim susjedima. U Sloveniji je stanje s mikročipiranjem daleko bolje nego u Hrvatskoj. Slovenski se veterinari, ali i građani, boje veterinarske inspekcije. Zato se strogo pridržavaju zakona i propisa jer ne žele riskirati visoke kazne zbog nečipiranja – dodaje Lea Kreszinger.

08.08.2025., Zagreb - U Sklonistu za nezbrinute zivotinje Grada Zagreba - Dumovec odrzan je prvi Dumovecki buvljak na kojem su gradjani mogli posjetiti Skloniste, upoznati pse i macke koji tamo cekaju udomljenje, te doprinijeti njihovoj skrbi. Psi koji u sklonistu cekaju na udomljenje. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Veterinari su, ističu, složni da bi u EU trebala postojati pozitivna lista životinjskih vrsta koje se smiju držati kao kućni ljubimci. Posebno je to važno zbog egzotičnih kućnih ljubimaca, koji su u starim članicama Unije sve veći problem. Belgija ima pozitivnu listu, a Hrvatska još samo negativnu. Negativnu listu trebalo bi konstantno ažurirati kako bi se spriječio uvoz neželjenih vrsta. Primjerice, kad je na negativnoj listi bila crvenouha kornjača, ljudi su počeli nabavljati žutouhu. I jedna i druga u Hrvatskoj su strane invazivne vrste, tj. ugrožavaju naše zavičajne vrste kornjača. Ljudi takve životinje lakomisleno nabavljaju ne razmišljajući o njihovim potrebama i životnom vijeku.

– Nedavno sam u Skloništu za nezbrinute životinje grada Zagreba primila pozive građana koji se žele odreći svojih ljubimaca – dviju crvenouhih i jedne mošusne kornjače. Mošusna ima više od deset godina, a njezina je vlasnica treće dobi upravo doznala da ta kornjača može živjeti i 50 godina, što znači da će je vjerojatno nadživjeti – govori dr. Zajec. Netko tko nabavlja ljubimca treba znati

hoće li ga moći ostaviti nasljednicima. Primjerice, u Latinskoj Americi dugovječne papige u obitelji ostaju generacijama, a nova generacija preuzima brigu o ljubimcu.

Pozitivna lista, kažu veterinarke, ima niz prednosti. Definira vrste životinja kojima čovjek može osigurati dobrobit, tj. držanje u uvjetima kakve životinja treba. Štite se i ljudsko zdravlje te priroda. Kad je riječ o ljudskom zdravlju, važno je spriječiti napade agresivnih životinjskih vrsta, ali i prijenos zoonoza sa životinja na ljude. Vezano za prirodu, sprječava se hvatanje egzotičnih životinja u divljini i od invazivnih se vrsta čuvaju zavičajne vrste.

21.08.2021., Dumovec - U Sklonistu za nezbrinute zivotinje Grada Zagreba obiljezen je Medjunarodni dan zivotinja bez doma. Photo: Bruno Fantulin/PIXSELL Foto: Bruno Fantulin/PIXSELL

– Pozitivna lista jedna je od tema kojom se bavi Eurogroup for Animals, organizacija koja je na razini Europske unije posvećena dobrobiti životinja. Predstavnici te organizacije proljetos su bili kod nas u Animal Welfare Working Group Federacije veterinara Europe. U tom povjerenstvu predstavljam Odjel veterinara male prakse Hrvatske i Hrvatsku veterinarsku komoru, dakle sve veterinare u Hrvatskoj. S organizacijom Eurogroup for Animals odlično surađujemo. Imaju izvrsne pravnike i svoje stavove, pa tako i preporuke, temelje na znanstvenim činjenicama – ističe dr. Tatjana Zajec.

Iz udruge Prijatelji životinja, pak, kažu da imamo uglavnom dobre zakonske odredbe, no stalni je problem njihova primjena u praksi. – Iako Zakon o zaštiti životinja daje jasne smjernice, jedinice lokalne samouprave često nemaju dovoljno kapaciteta, resursa ili volje za sustavnu provedbu zakona i primjenu preventivnih mjera, primjerice kontrolu mikročipiranja pasa obilaskom svih kućanstava ili provođenje trajne sterilizacije, što bi smanjilo broj napuštenih životinja. Oglasnici su prepuni nekontroliranih uzgoja, a procjenjuje se da prodavači pasa samo u jednom popularnom oglasniku zarađuju oko 14 milijuna eura neoporezivo godišnje.

Uzgajivači ne registriraju djelatnost, životinje drže u lošim uvjetima i objavljuju lažne mikročipove. Nedostaju sustavne inspekcije, stroge kazne i regulacija internetske prodaje. Problemi s nelegalnim uzgojem i nezakonitom prodajom kućnih ljubimaca često ostaju neregulirani zbog manjkave provedbe inspekcijskih nadzora i slabog kažnjavanja prekršitelja. Problem je i nedostatak specijalizirane inspekcije za zaštitu životinja i nedovoljna koordinacija nadležnih tijela, što umanjuje efikasnost nadzora i provedbe zakona – kažu u Udruzi te dodaju da je pri donošenju Zakona o zaštiti životinja 2017. prihvaćen njihov prijedlog da se svi uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji moraju registrirati pri nadležnom tijelu, neovisno o broju rasplodnih ženki.

Foto: shutterstock

– To je velik pomak jer prije su uzgoj trebali registrirati samo oni koji imaju tri ili više rasplodnih ženki. Uspjeli smo postići zabranu ubijanja pasa u skloništima, na snagu je stupila zabrana uzgoja životinja za krzno, propisana je obaveza kastracije pasa u skloništima, obaveza jedinica lokalne samouprave da organiziraju i financiraju pomoć ozlijeđenim životinjama na svojem području, zabranjen je spolni odnos čovjeka i životinja, korištenje konja za izvlačenje drva iz šume (osim u teško pristupačnim područjima). To su važne pobjede, no ostalo je još mnogo toga što smatramo da treba poboljšati u zakonskoj zaštiti životinja – napominju te dodaju da je nužno uvođenje pozitivne liste vrsta koje se mogu držati kao kućni ljubimci, što je udruga dala kao prijedlog, koji nije prihvaćen, još prije 10 godina, a sada je predlaže Europski parlament na nivou EU.

Nužna je i stroža kontrola uzgoja i prodaje kućnih ljubimaca, što je povezano s problemom ilegalnih uzgoja. – Zalažemo se i za zabranu prodaje svih životinja u trgovinama. Zabranom bi se spriječila impulzivna kupnja i loši uvjeti držanja u trgovinama, poput visoke smrtnosti ribica ili neprepoznatih i neliječenih bolesti. Naša udruga godinama traži i ostale mjere, koje bi uskoro trebale

postati dio zakonodavstva EU, kao što je zabrana uzgoja pasmina koje zbog svojih tjelesnih karakteristika pate cijeli život. Zato ovu zakonsku mjeru snažno podržavaju i veterinari, koji ističu da nije normalno da životinja otežano diše, hrče, guši se, povraća ili šlampavo hoda, već je to genotipska i fenotipska malformacija koja psu onemogućava normalan život i negativno utječe na njegovu

dobrobit. Osim toga, nastavit ćemo lobirati da se zakonskim izmjenama i potpuno zabrani držanje pasa na lancu, držanje svih životinja u cirkusima, natjecanja konja u povlačenju trupaca (štraparijade), što je već sada zabranjeno općim odredbama Zakona, kao i za druge mjere koje će pridonijeti poboljšanju zakonske zaštite životinja u Hrvatskoj – objašnjavaju i dodaju da Udruga godinama zagovara i obavezno mikročipiranje mačaka.

– To smo predlagali i prilikom donošenja Zakona o zdravlju životinja, ali je Ministarstvo poljoprivrede odbilo s obrazloženjem da označavanje mačaka nije unutar opsega uredbi EU. No sada će morati biti! Napuštanje mačaka, posebno u ruralnim područjima Hrvatske, velik je problem. Zato će obavezno mikročipiranje mačaka potaknuti odgovornije skrbništvo s obzirom na to da će se

mikročipom moći identificirati skrbnik i sankcionirati u slučaju napuštanja ili nezbrinjavanja potomstva svoje kućne mačke. Povećat će se i transparentnost u praćenju kretanja i vlasništva mačaka, što će dodatno suzbiti ilegalnu trgovinu. Sve to može značajno smanjiti pritisak na skloništa, koja uglavnom nemaju uvjete za zbrinjavanje mačaka pa ih preuzimaju preopterećene udruge ili

suosjećajni pojedinci. Iako Rezolucija predviđa prijelazno razdoblje za odredbe o mačkama, smatramo da Hrvatska ne bi smjela čekati cijelo desetljeće, već treba što prije krenuti u izmjene nacionalnog zakonodavstva i provedbu – ističu.

Foto: shutterstock

Prema Europskoj rezoluciji, ističe Tatjana Zajec, mikročipiranje mačaka bit će obvezno za mačke iz uzgoja, udomiteljstva i skloništa.

– To se ne odnosi na slobodnoživuće mačke. One se u Hrvatskoj označavaju vidljivom oznakom na vrhu lijeve uške. Takvo označavanje pridonosi njihovoj dobrobiti. Primjerice, kada nam je u tijeku akcija sterilizacije mačaka, lako uočavamo koje je mačke potrebno uloviti, ista se mačka ne lovi dvaput. Lokalne i regionalne uprave te skloništa imat će niz izazova. Grad Zagreb i Sklonište za nezbrinute životinje grada Zagreba uspješno surađuju u akcijama sterilizacije slobodnoživućih mačaka, pri čemu se one i označavaju. U tim akcijama pomažu i udruge. Kad je o vlasničkim psima i mačkama riječ, naše sklonište ima mogućnost očitanja mikročipova, no neka skloništa to ne mogu, već im je potrebna pomoć komunalnog redarstva. U Hrvatskoj imamo dobar zakon o zaštiti životinja, ali izostaje njegova potpuna provedba. Neki ljudi i dalje izbjegavaju mikročipirati svoje pse i ne kontroliraju razmnožavanje svojih ljubimaca. Zbog toga nam je i ovo ljeto sklonište puno kako napuštenih pasa tako i štenadi – objašnjava.

Iako se čipiranje pasa u Hrvatskoj provodi još od 2004., puna skloništa i deseci tisuća napuštenih i nečipiranih pasa ukazuju na manjkavosti provođenja zakona. Njime su kontrola čipiranja i skrbi o psima, kao i zbrinjavanje napuštenih i pružanje pomoći ozlijeđenim životinjama, postali obveza jedinica lokalne i regionalne samouprave. No propisane im zadatke samo su rijetki spremno prihvatili i provode. A oni koji nisu, ne moraju se previše bojati posljedica.

– Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata RH tijekom 2024. obavila je ukupno 85 nadzora i za utvrđene nepravilnosti izdala 20 rješenja, izrekla 3 prekršajna naloga te podnijela 4 optužna prijedloga. U 2025. godini, do 30. lipnja, obavila je 34 nadzora, izdala 7 rješenja i 5 prekršajnih naloga – kažu iz DIRH-a. Ovi nadzori, rješenja i prekršajni nalozi odnose se samo na kršenja zakona kad je riječ o napuštenim psima, odnosno obvezi pružanja pomoći i njihovu zbrinjavanja u skloništima. Dakle, u prvih šest mjeseci ove godine inspekcija je nakon 34 nadzora pronašla samo 12 prijestupnika. I sve to u 555 jedinica lokalne samouprave, koliko ih je u Hrvatskoj (428 općina i 127 gradova), te 22 županije. Iako je i kontrola čipiranja obveza gradova i općina, za one koji je nisu proveli u

zakonskom roku (prošao je već odavno), a ne provode je ni danas, nema nikakve kazne jer je Zakon o zaštiti životinja nije ni predvidio.

Foto: Shutterstock

Kako se provode sadašnji zakoni, najbolje potvrđuju i prepuna hrvatska skloništa, u upisniku Ministarstva poljoprivrede ih je 47, među kojima su i dva skloništa za domaće životinje te ono za medvjede. U Skloništu za životinje Prijatelji Čakovec, koje vodi udruga i kapacitet mu je 597 pasa, do početka kolovoza primili su 384 psa. Među njima bio je 81 pas koji je imao vlasnike, no 34 psa nisu bila čipirana. Što znači da su prihvatili 303 napuštena i nečipirana psa. U skloništu osječke Udruge Pobjede u Nemetinu, a ono je registrirano za 180 pasa, u prvih šest mjeseci primili su 181 psa i među njima 39 ih je imalo čip. U Skloništu za životinje Udruge za zaštitu pasa i mačaka Farmica iz Našica u prvih šest mjeseci ove godine zbrinuli su 70 pasa, među kojima su tri psa bila čipirana i vraćena su vlasnicima. U gradskom skloništu Velike Gorice, kojim prema ugovoru upravlja Veterinarska stanica Velika Gorica, a kapacitet mu je 34 psa, do početka srpnja zbrinuli su čak 195 pasa, a samo jedan imao je čip.

U zagrebačkom gradskom skloništu u Dumovcu u prvih šest mjeseci primili su 381 psa, i to 299 na trajnu skrb u sklonište, a 82 vratili vlasnicima koji su ih i tražili. Od 299 trajno primljenih 263 bila su bez mikročipa, ostali su ih imali, ali nikad nisu vraćeni iz raznih razloga – smrt vlasnika, vlasnik nije htio ili nije mogao preuzeti psa (bio je u bolnici, zatvoru).

S obzirom na činjenicu da brojni gradovi i općine nisu proveli kontrolu čipiranja pasa, a sada bi trebali kontrolirati i čipiranje mačaka, zanimalo nas jer kako će se regulirati nova obveza. Svaka čipirana mačka morat će se, baš kao i psi, upisati u upisnik da bi se mogla i pratiti. Ministarstvo poljoprivrede upitali smo kako to misli riješiti, posebno kad je riječ o mačkama koje će se udomljavati s ceste jer cijeli postupak mora “proći” preko skloništa. A svi gradovi i općine još nemaju skloništa ili ugovore s nekim skloništem, ne bave se ni psima, a sada im stižu i mačke.

Foto: shutterstock

Posebno izazovna bit će kontrola zabrane uzgoja u srodstvu i uzgoja životinja s ekstremnim, za njih štetnim tjelesnim osobinama. Jasno je da brojni uzgajivači u Hrvatskoj i dalje nisu registrirani, uzgojem se bavee na crno, a onima koji su registrirani u Ministarstvu poljoprivrede Pravilnik o uzgoju ne propisuje sljedivost rodovnika. Bavi se uvjetima u kojima žive životinje te vrlo kratko i šturo

zdravljem i dobi kujice. Tko će to i kako kontrolirati, morat će se regulirati zakonom ili pravilnikom; kad će oni biti doneseni, još se ne zna, a Ministarstvo poljoprivrede nije nam ni odgovorilo na upite. No iskustva s dosadašnjim kontrolama i provođenjem zakona uglavnom nisu dobra.

– Inspekcija je najveći problem, gotovo da nema svrhu u zaštiti životinja. A policija kad iziđe na teren, uglavnom ne zna kako i po kojim člancima kojih zakona postupati. Ispada da onaj tko se oslanja na izvršnu vlast mora biti informiran bolje od njih, a čak ni to ne garantira uspjeh, odnosno da će se poduzeti zakonom propisani koraci – govori Ivana Crnoja iz osječke Udruge Pobjede. Može li zakonska regulativa na nivou EU donijeti promjene i kod nas, vidjet će se tek nakon što se taj zakon i usvoji, što se očekuje do kraja godine.