Ekstravagancija među hranom: Otkrijte najskuplje namirnice na svijetu

Ono što prosječnom konzumentu izgleda kao suludo trošenje novca, milijunašima je tek dio svakodnevnog obroka. Naravno, ni mi se ne bismo bunili da osjetimo barem miris skupocjenih namirnica. I dok sanjamo o vrhunskim zalogajima, otkrivamo koje cifre su pojedinci spremni platiti za zalogaj kavijara, gutljaj kave i griz pizze.

Kavijar je kao namirnica odavno na cijeni. Bilo da ga volite ili ne, morate priznati da je oduvijek simbol luksuza i bogatstva. Posebno kad je riječ o beluga kavijaru, proizvodu beluga kita. Dok porcija običnog beluga kavijara košta 12 000 funti, onaj rijetki prodaje se po vrtoglavoj cijeni od čak 24 000 funti. Poželite li ga isprobati, morat ćete se uputiti u jedan od najluksuznijih hotela, u hotel Ritz u Londonu. Osjećajte se kao pokojna kraljica Elizabeta, jer upravo je ona bila jedan od najpoznatijih konzumenata ove delicije, i isprobajte beluga kavijar.

Foto: Promo

Možda ste ipak više ljubitelj kave. Kopi Luwak kava na cijeni je zbog posebnog načina dobivanja. Naime, sirovina za ovu kavu dobiva se od koštica višnje koju jede azijska životinjica cibet. Nakon što probavi koštice, one se skupljaju, melju i miješaju s posebnim začinima kako bi se dobila ova kava skupog okusa. Za šalicu Kopi Luwak platit ćete oko 325 funti, no za prave milijunaše to je prava sitnica. Uz kavu odlično ide i konjak, a čašica onog najskupljeg košta oko 5000 funti. Pravi luksuz, moramo priznati.

Nisu samo klasične delicije na tanjurima bogataša. Mogu se tu pronaći i svakodnevna jela u skupom izdanju. Burger slobodno možemo proglasiti ultimativnom street food delicijom. I dok običan puk uživa u luksuzu juneće pljeskavice, oni dubljeg džepa obožavaju verziju vrijednu 3445 funti. Ova dekadencija sastoji se od cijenjene Wagyu govedine, foie grasa, mesa aljaškog kraljevskog raka, kavijara (ovisno koju verziju nađete) i peciva obloženog zlatnim listićima.

Ljubitelje pizze svakako će oduševiti ona vrijedna 9900 funti. Tri vrste kavijara, jastog i sedam vrsta sireva čine ovu pizzu pravim bogatim zalogajem. Njezina priprema traje 72 sata pa je možda i u tome tajna. Za one nešto plićeg džepa tu je pizza vrijedna oko 2000 funti s organskom mozzarellom buffalom, bijelim tartufima i listićima 24-karatnog zlata.

Listu najskuplje hrane možemo nizati u nedogled. Naravno, do ovih namirnica nećete moći sami. U tome će vam pomoći proizvođači i dobavljači kojima je svijet luksuzne hrane svakodnevica.