Dvije mame pronašle način kako zdravo hraniti djecu: 'Zeleni život vege mama' novi je priručnik za kuhanje

Brojna istraživanja potvrđuju da se nezdravo hranimo i da takav način prehrane djeluje na naše zdravlje. I upravo je želja da pomognu svima koji žele zdravo jesti bila poticaj i razlog da Ivana Šimić i Iva Janeš zajednički napišu knjigu “Zeleni život vege mama”, koja je nedavno i predstavljena. Kažu, susretale su se s mnogo pogrešnih navoda i zastarjelih mišljenja i stoga su na jedno mjesto sakupile istinite, provjerene i relevantne informacije o biljnoj prehrani. U njihovoj su knjizi savjeti za prehranu svih dobnih skupina.



Ivana, magistrica nutricionizma, i Iva, magistrica ekonomije, prvi put susrele su se 2015. na jednoj radionici. Iva je tada već osnovala Facebook grupu “Zeleni život vege mama” u kojoj je danas više od 4300 članova. I svi su se priključili grupi u potrazi za točnim informacijama i iskustvima o zdravoj prehrani.

Foto: Privatna arhiva

– Iva me nakon te radionice povremeno tagirala u grupi da napišem neki stručni odgovor. U jednom trenutku pitala me zašto ne napišem knjigu, na što sam joj odgovorila: “A zašto ti ne napišeš kuharicu?” To je bio početak, a nakon četiri godine imamo tu kombinaciju u rukama – otkriva nam Ivana Šimić i dodaje kako je na putu do objave knjige bilo pravih porođajnih muka. Knjiga je većim dijelom financirana sredstvima prikupljenima kroz vrlo uspješnu crowdfunding kampanju, a zbog pogrešno unesenog dokumenta imale su problem kako doći do novca. “Usporila” ih je i trudnoća i rođenje sina grafičke urednice, no sretne su jer su cijelo vrijeme imale podršku okoline, suradnika i svojih obitelji.

Foto: Privatna arhiva

Kad ih pitate, prvo će reći kako “Zeleni život vege mama” nije klasična kuharica već vodič za edukaciju o zdravoj biljnoj prehrani za buduće majke, trudnice, dojilje, bebe i djecu, a obuhvaća svakodnevni život cijele obitelji. U knjizi ćete pronaći primjere jelovnika, ali i što se sve možete pripremiti s jednom namirnicom. Autorice nude i informacije o domaćim super namirnicama, od kojih su neke s vremenom pale u zaborav. Kreirale su brza zdrava jela, jela za alergičare, za putovanja, tradicionalna jela na biljni način. Nude i informacije o načinima obrade i skladištenju namirnica, a tu je i školica zamjene za jaja i izradu biljnog sira.

Foto: Privatna arhiva

– Naš priručnik jedinstven je i zbog načina na koji su predstavljene informacije. One nisu dosadne i komplicirane, svaka je namirnica objašnjena jednostavnim rječnikom i one same govore o sebi. Tako nam se predstavlja miss Heljda, super junak Batat, snažni Kelj, čistačica Tikvica. Detaljno su obrađeni alergeni, intolerancije, no i svi makro i mikronutrijenti. Priručnik nije namijenjen samo roditeljima, nego i djeci kojoj će ilustracije biti jako zabavne, što su potvrdila i naša djeca i njihovi prijatelji. I to je prilika da uče o namirnicama i njihovu pravilnom kombiniranju – objašnjava Iva Janeš.



Knjiga se može nabaviti preko FB-a, a bit će i u slobodnoj prodaji. Dio će biti doniran pedijatrima, stručnim osobama obrazovnih institucija i ministarstvima.