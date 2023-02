"Dok mi je mama umirala od raka, tata je imao aferu s njenom prijateljicom; kako da mu oprostim?"

Dok mi je mama umirala od raka u bolnici, neposredno prije Božića, moj je tata imao aferu s jednom od njenih prijateljica. Bijesna sam na njega i to me sprječava da tugujem za mamom – rekla je jedna čitateljica za The Sun te nastavila: imam 27 godina, a moj tata 52. Majka je preminula s 53 godine nakon duge borbe s rakom dojke. Tata se nikada nije znao nositi s bolešću, nije znao što reći ni što učiniti.

Misli da je njegova afera započela godinu dana prije mamine smrti, kad joj se vratio rak. Uvijek je izlazio s posla u čudna vremena ili gasio prijenosno računalo ako bih ušla u sobu. Kada sam postala sumnjičava, uzela sam njegov mobitel i pronašla poruke između njega i jedne od maminih najboljih prijateljica. Neke od njih bile su seksualne, a u drugima su se dogovarali kad će se vidjeti.

Nisam mu se suprotstavila niti sam išta rekla mami jer sam znala da bi joj to slomilo srce. Nadala sam se da će tata sam shvatiti što radi, ali on je odlučio nastaviti spavati s tom ženom do kraja. Jedne noći, moju su majku odveli u bolnicu, a ja satima nisam mogla stupiti u kontakt sa svojim ocem. Dva tjedna nakon njezina sprovoda, rekao mi je da će se naći sa starim prijateljicom na piću. Pitala ga kako se zove – bila je to žena s kojom ima aferu. Tvrdio je da mu ona pomaže preboljeti naš gubitak. Želim reći svom tati kako je užasna osoba. Ponekad mi čak dođe da ga udarim. Jako mi nedostaje mama i moram tugovati za njom. Ali kako mogu kad on ne poštuje sjećanje na nju? – nastavila je čitateljica svoju tešku priču.

Vaša ljutnja na tatu je prirodna. Nije bio uz vašu mamu na način na koji je trebao biti tijekom njezinih posljednjih dana. A sada, nije tu ni za vas. Nažalost, nisu svi dovoljno jaki da se mogu nositi s bolešću i smrću. Naravno, to nije isprika, ali ponašanje vašeg oca je razumljivo. Tražio je utjehu kod druge žene jer se nije mogao nositi s gubitkom svoje. Možda je vaša mama čak i znala za njegovu aferu. Raspravite to s njim. Razgovor s nekim drugim o svojim osjećajima, uključujući i o tatinoj aferi, također će pomoći – odgovorila joj je Deidre.

