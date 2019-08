Dok je trudnica naručivala kavu, muškarac joj je rekao da uzme beskofeinsku, a ona mu je uzvratila

Buduća mama iz New Yorka na svojem je Twitter profilu opisala situaciju koja joj se dogodila u popularnom Starbucksu. Muškarac koji je stajao u redu i čekao na kavu joj je rekao kako bi trebala naručiti kavu bez kofeina, s obzirom na svoje stanje, a ona mu nije ostala dužna, piše Daily mail.

(I am 6 months pregnant)



Me after ordering my coffee:



Stranger at Starbucks: you know you should be drinking decaf when you’re pregnant.



Me: I’m... not pregnant.



Stranger: (horrified) I am so, so sorry!



And that’s what you get for giving unsolicited advice.