Djevojka priznala da pune četiri godine veze s dečkom glumi orgazme, evo što kaže stručnjakinja

"Upoznali smo se na fakultetu, a u tom periodu sam mijenjala dosta partnera. Bila sam malo divlja, ali nisu mi se svi zapravo ni sviđali - zato sam i počela glumiti orgazme da se što prije završi odnos", počinje svoju priču anonimna djevojka savjetnici Marielli Frostrup.



Kada je prvi put odglumila orgazam s dečkom, počela je to stalno raditi. "Što je duže trajalo, teže mi je bilo priznat mu sve jer sam se bojala da ga ne izgubim. Najgori dio je taj što je veza stvarno savršena, vjerujemo si i poštujemo se. Ne želim to upropastiti, ali mislim da već nekim dijelom i jesam. Počela sam se kriviti, puno razmišljati o tome i ne znam što da napravim. istina bi ga povrijedila i vjerojatno spustila samopouzdanje. Mora postojati neki način da ovo riješim."

"Vjerojatno si jako iscrpljena", kaže Mariella i nastavlja: "To je jako dug period glume i pretvaranja. Voljela bih znati zašto si glumljenje orgazma odabrala kao mehanizam za kontroliranje seksa. Čini se kako ti je seks bez osjećaja i obaveza postao aktivnost u kojoj nisi pretjerano uživala. Po svemu sam čak došla do mišljenja da imaš emocionalnu blokadu koja se dogodila zbog toga što si spavala s mnogo muškaraca bez da si išta osjećala prema njima. Nisi svog dečka samo prevarila s glumom da si došla do vrhunca, već mu nisi dopustila da dopire do tebe dublje."



"Uvijek me iznenadi kada mi ljudi kažu da imaju redovit seks bez postizanja. Seks je ipak nešto više od samog uživanja i mnogi ljudi uživaju u intimi predigre i toj bliskosti."



Mariella je također rekla djevojci da joj nije do kraja otkrila radi li to zato što ne želi ulagati trud u seksualni odnos i svoj užitak ili...?



"Nisam seksualna terapeutkinja, ali ako ti je toliki problem trebala bi možda potražiti stručnu pomoć. Možeš li sama postići orgazam, masturbacijom? Ovo je velika tajna koju skrivaš pred dečkom. Očito je da nešto nije kako treba, a što više razmišljam o tvom problemu, to imam više pitanja. Teško mi je dati neki jednostavni savjet, jedino što ti mogu sa sigurnošću reći je da glumiti orgazam nije opcija."



Ne možemo promijeniti stvari oko nas dok ne promijenimo sebe, kaže Mariella. "Razmisli dobro o tome koliko je tvoj fizički problem postao i emotivni. Probaj prvo neke metode uz koje bi lakše postigla orgazam. Ako želiš da ova veza uspije dugoročno, moraš sve to riješiti, staviti sve karte na stol."