Djevojka o bivšem dečku: ‘Bio je toliko škrt da mi je naplatio boravak kod njegovih roditelja!

Jedna djevojka na TikToku je podijelila kako joj je njezin škrti, bivši dečko poslao račun nakon vikenda provedenog u kući njegovih roditelja. Maddy, na internetu poznata kao @maddyblythe, je u videu ispričala kako je na čudan način otkrila kakav je njezin partner zapravo s novcem, što joj se nimalo nije svidjelo, piše The Sun.

Kako se rukujete? Doznajte što vaš stisak ruke govori o vama!

- U redu, pokrećem seriju videa pod nazivom 'Muškarci su čudni s novcem' jer, o moj Bože, imam toliko priča. Počnimo s mojim bivšim dečkom. Bili smo u vezi tri godine i upoznala sam njegovu obitelj jednom tijekom tog vremena. Živjeli su u drugom gradu, pa ih je bilo teško viđati češće. Tako smo nedavno otputovali drugi put da ih vidimo i naravno, kao dobar gost kakav jesam, donijela sam malu košaricu s darovima, malo vina, neke lijepe sapune i svijeće, jer sam namjeravala ostati u kući njegove mame nekoliko dana - objasnila je.

Rekla je i da je sve bilo u redu i da su se uglavnom bavili svojim stvarima, a jednom su odlučili jesti večeru u restoranu, pa su ju oni platili jer je bilo malo skupo i htjeli su počastiti njegovu mamu.

- Sve je bilo dobro tada. Međutim, kada smo došli kući s puta, nekoliko dana kasnije dobivala sam e-mail od svog dečka u kojem je bio Excel dokument. U njemu je bio sav naš zajednički trošak s putovanja, što je bilo u redu jer smo tako inače radili stvari. No, primijetila sam da postoji jedan redak u Excel dokumentu koji me je pomalo zbunio, a u retku je pisalo samo ‘Doručak za 3,23 dolara' (oko 6,11 eura). Pitala sam ga što je s tim, a on me ozbiljno pogledao i rekao da je to za bananu i komad tosta koje sam pojela kod njegove mame. Upitala sam ga je li se šali, a on je rekao da sam pojela to i da njemu i njegovoj mami dugujem novac - ispričala je.

Tvrdi da mu je na kraju platila, iako nije mogla vjerovati da ju je to zaista tražio. Maddyin video privukao je veliku pozornost na Tiktoku, skupivši više 870.000 pregleda. U komentarima su njezini pratitelji podijelili svoje reakcije na ponašanje njezina dečka.

- Kako nisi prekinula s njim na licu mjesta? - napisala je jedna korisnica.

- Nikad više ne bih mogla spavati s tim muškarcem - dodala je druga.

Jedna osoba se našalila da je za te novce mogla dobiti puno bolji doručak, na što je Maddy odgovorila da ga je pitala kako je to izračunao, a on je samo rekao da se tako "činilo pošteno."

Kaže da uživa biti kućanica i supruga milijunaša: 'Daje mi novac da održavam dobar izgled'