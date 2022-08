'Dečko mi stalno govori da sam savršena, ali zašto me onda prevario?'

– Kada me moj partner prevario, natjerao me da se osjećam kako nisam dovoljno dobra za njega. Iako je obećao da to više nikada neće učiniti, i dalje se osjećam nesigurno i brinem se da će me ostaviti zbog neke bolje. Ja imam 27, a on 29 godina. Zajedno smo dvije godine. Uvijek mi je govorio da sam savršena žena za njega, ali ako je to istina, zašto je trebao varati? – pisala je jedna djevojka za The Sun.

Sada se pita je li bila ljepša od nje ili možda mršavija, seksepilnija ili bolja u krevetu. Njezin dečko to ne može objasniti i ne želi razgovarati o tome, ali ona ne može prestati razmišljati o ovome i ne zna kako dalje.

– Muškarci mogu varati iz mnogo razloga, ali gotovo nikad jer im partnerica odjednom nije dovoljno dobra. Nemojte sebe kriviti za njegovu nevjeru, jer on mora preuzeti odgovornost za aferu. Razgovarajte s njim i recite mu kako se osjećate. Ako on nije zadovoljan nekim aspektom vaše veze, onda je to nešto o čemu morate zajedno razgovarati i raditi na tome – odgovorila joj je Deidre.

