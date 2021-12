'Dečko me prevario s mojim prijateljicama i sada želim osvetu'

- Nakon što me moj dečko prevario s dvije prijateljice iz moje nogometne reprezentacije, planiram mu se osvetiti s jednim ili dvojicom njegovih prijatelja. Na taj način možemo biti izjednačeni i krenuti dalje - napisala je jedna žena za The Sun.

Rekla mu je da mu je oprostila, ali stvarno je još uvijek ljuta. Prvi put je saznala da je bio nevjeran kada ju je jedna od njezinih najboljih prijateljica nazvala i rekla da ga je vidjela u s golmanom iz tima. Mislila je da je to čudno jer nije bila tamo i izgledali su vrlo bliski.

- Kad je došao kući, suočila sam se s njim i on je priznao da su se poljubili. Rekao je da je ona pokrenula to i obećao da se ništa drugo nije dogodilo. Rekao je da mu je žao i da to više nikada neće učiniti. Oprostila sam mu i ona je ubrzo napustila tim. No, neki dan sam bila sumnjičava kad je rekao da mora raditi do kasno - nastavila je.

Pogledala je njegov mobitel i pojavila se poruka između njega i još jedne igračice momčadi - žene s kojom se ne slaže. Molio je za oprost i obećao da je više nikada neće prevariti, a ona ne može zaboraviti što je učinio, iako je prihvatila njegovu ispriku. Sada mu se planirati osvetiti tako što će spavati s nekim drugim - i to njegovim prijateljem.

- Spavanje s jednim od prijatelja vašeg dečka moglo bi ga učiniti ljubomornim, ali samo ćete se osjećati još gore. To sigurno neće popraviti vaš odnos. Da ne spominjem, nije pošteno koristiti druge ljude samo da bi mu se uzvratili. Činjenica da razmišljate na ovaj način pokazuje da ovo nije zdrav odnos. To vas čini nesretnim i pretvara vas u nekoga tko igra igrice. Možda je vrijeme da prihvatite da je on varalica i da zaslužujete nekoga boljeg - odgovorila joj je Deidre.

