'Dečko me prevario i ostavio: Bio je grozan, ali mislim da sam zatrudnjela s njim...'

Dečko me nedavno ostavio i, da budem iskrena, laknulo mi je, no sad mislim da sam trudna. Imam 22, on 26 i zajedno smo bili tri godine, napisala je žena anonimno The Sun kolumnistici, terapeutkinji i stručnjakinji za veze Deidre.

Bio je, kaže, užasan dečko: često bi u zadnji tren otkazao planove koje su imali i poveo je sa sobom na pivu s dečkima , a godišnjice veze se nije sjetio niti jednom.

- Ipak, daleko najgora stvar koju mi je napravio je slanje svojih fotografija drugim djevojkama. Tri puta sam ga uhvatio na djelu - rekla je.

Uvijek mu je, kaže, iznova priliku, vjerojatno jer si nije htjela priznati da je sve vrijeme s njim uzalud potrošeno i zbog toga joj je laknulo kad su nedavno prekinuli.

- Prošli mjesec me ostavio s SMS porukom, a sad mi menstruacija kasni šest dana i bojim se da sam trudna s njim - kaže.

- Kupite obični test za trudnoću ili još bolje, javite se svom liječniku opće prakse koji će po nalazu krvi pouzdano znati jeste li trudni, čak i u skroz ranoj fazi - napisala joj je Deidre, a ako odluči zadržati dijete, savjetuje joj i da, posebno ako joj treba pomoć, javi to bivšem jer on prema djetetu ima financijsku obvezu.

